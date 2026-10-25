Stevie Wonder: Die Seelen der Welt auf einer Bühne

Jeder geht beseelt heim

Je näher man dem großen Finale kommt, umso bombastischer scheinen die Stücke zu werden. Die Fans am Parterre drängt es immer stärker vor an den Bühnenrand, um ein nahes Live-Foto von Wonder machen zu können, während seine fantastische Band mit akkurater Präzision agiert. Einer der beiden Saxofonisten feiert zudem seinen Geburtstag und wird mit einem spontanen Ständchen bedacht. Einmal haut Wonder sogar falsch in die Tasten und entschuldigt sich prompt. Man spürt, dass es hier in jeder Phase menschelt und man den absoluten Gegenpol zu klinisch perfekten und totproduzierten Liveshows erlebt. Bei „As“ werden dann noch einmal die groovigen Tanzmoves ausgepackt und „Another Star“ geht über in eine nicht enden wollende Partyhymne, bei der alle Instrumentalisten noch einmal brillieren können. Einen letzten Song habe er noch, tut Wonder nach fast drei Stunden Vollprogramm kund – selbstverständlich ist es das legendäre „Superstition“, von der Branchenfibel „Rolling Stone“ zu einem der besten Songs aller eiten auserkoren. Wer nach diesem Ereignis nicht beseelt in die beißende Hannover-Herbstkälte tritt, dessen Herz muss aus Stein sein. Die auserwählten Zeitzeugen dieses Abends wissen genau – das werden sie so nie wieder erleben.