„Wenn ich nach Hohenweiler komme, atme ich ein“

„Wenn ich nach Hohenweiler komme, mache ich oft das Fenster im Auto runter und atme einmal tief ein“, erzählt Aref. Dann muss er lachen. Es ist ein einfacher, aber berührender Satz, der viel darüber verrät, was Heimat bedeuten kann. Für den heute 26-Jährigen ist das kleine Dorf im Leiblachtal weit mehr als ein Ort, an dem er vor zehn Jahren untergekommen ist. „Das ist wie Heimat. Da haben wir angefangen.“ Und dort haben Menschen an ihn geglaubt, als sein Leben noch keine Richtung hatte.