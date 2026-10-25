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Neues Leben im Ländle

„Wenn ich nach Hohenweiler komme, atme ich ein“

Vorarlberg
25.10.2026 07:00
Aref ist leuchtendes Beispiel dafür, dass Integration auch unter schwersten Bedingungen gelingen ...
Aref ist leuchtendes Beispiel dafür, dass Integration auch unter schwersten Bedingungen gelingen kann – dafür hat er allerdings auch viel getan.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Philipp Vondrak
Von Philipp Vondrak

Aref kam mit 15 Jahren allein nach Vorarlberg. In Hohenweiler fand er Menschen, die ihm halfen und ihm den Weg in ein selbstständiges Leben ebneten. Heute – über zehn Jahre später – steht der 26-Jährige auf eigenen Beinen. Eine Geschichte über gelungene Integration.

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„Wenn ich nach Hohenweiler komme, mache ich oft das Fenster im Auto runter und atme einmal tief ein“, erzählt Aref. Dann muss er lachen. Es ist ein einfacher, aber berührender Satz, der viel darüber verrät, was Heimat bedeuten kann. Für den heute 26-Jährigen ist das kleine Dorf im Leiblachtal weit mehr als ein Ort, an dem er vor zehn Jahren untergekommen ist. „Das ist wie Heimat. Da haben wir angefangen.“ Und dort haben Menschen an ihn geglaubt, als sein Leben noch keine Richtung hatte.

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