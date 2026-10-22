Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ berichtet live

Missbrauchsprozess gegen „Gunkl“ gestartet

Gericht
22.10.2026 10:06
Porträt von Anja Richter
Porträt von Sophie Pratschner
Porträt von Hannah Tilly
Porträt von Christine Steinmetz
Von Anja Richter , Sophie Pratschner , Hannah Tilly und Christine Steinmetz

Heute muss sich Kabarettist Günther Paal alias „Gunkl“ wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs eines Kindes und des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger vor dem Wiener Landesgericht verantworten – zusammen mit seinen mutmaßlichen Erpresserinnen. Die „Krone“ berichtet live.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen im Landl: In Erinnerung sind noch die Proteste, die den Prozess gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister begleiteten – Galgen aus Holz inklusive. Etwaige Risiken sollen daher weitestgehend reduziert werden. Auch die Polizei ist mit einem Aufgebot vor Ort.

Im Gerichtssaal geht es indes um Strafen, aber auch um Geld. 

Das Wichtigste in Kürze: 

  • Der Prozess startete kurz nach 10 Uhr. Auf der Anklagebank sitzen Günther Paal, neben ihnen mit großem Abstand die beiden angeklagten Frauen.
  • Mutter und Großmutter des Opfers wurden aus der U-Haft vorgeführt, Paal blieb bis zum Prozessbeginn auf freiem Fuß.
  • Der Verteidiger der Frauen kündigt ein Geständnis beziehungsweise Teilgeständnis seiner Mandantinnen an. Auch wollen sie zumindest einen Teil der abgepressten Geldsumme wiedergutmachen.
  • Bis Mai 2026 übergab Paal insgesamt 159.000 Euro an die Frauen. Die fordert er vor Gericht nun zurück.

Es ist nur ein Prozesstag anberaumt. Die Urteile sollen bereits um 13.30 Uhr fallen. Dem Kabarettisten drohen sechs Monate bis fünf Jahre Haft, den Frauen ein bis zehn Jahre.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
22.10.2026 10:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Florian Teichtmeister
Polizei
Frauen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
111.189 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
98.864 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Ski Nordisch
„So viel erreicht“: Kraft gibt Trennung bekannt
96.244 mal gelesen
Stefan Kraft wechselt den Ausrüster.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1359 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Mega-Demo droht heute Wien komplett lahmzulegen
935 mal kommentiert
Wegen einer Großdemo am Donnerstag warnt der ÖAMTC vor massiven Staus und Verkehrsbehinderungen ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Gericht
„Krone“ berichtet live
Missbrauchsprozess gegen „Gunkl“ gestartet
Heute Strafprozess
Paal will 159.000 Euro, hinterlegte 5000 fürs Kind
Krone Plus Logo
Sieben Jahre Kampf
Obsorgestreit: Neues OGH-Urteil lässt Väter hoffen
Morgen Strafprozess
Eigene und fremde Gefühle sind Gunkl „suspekt“
Krone Plus Logo
3 Jahre, 9 Monate
Chef von Grillhaus-Clan endlich hinter Gittern
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf