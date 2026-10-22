Missbrauchsprozess gegen „Gunkl“ gestartet

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen im Landl: In Erinnerung sind noch die Proteste, die den Prozess gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister begleiteten – Galgen aus Holz inklusive. Etwaige Risiken sollen daher weitestgehend reduziert werden. Auch die Polizei ist mit einem Aufgebot vor Ort.