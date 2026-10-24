Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg

Spannungen vor Kolosseum in Rom

In Rom zog eine überwiegend propalästinensische Demonstration durchs historische Zentrum. Im weiteren Verlauf der Demo kam es im Bereich des Kolosseums zu Spannungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Eine Gruppe junger Teilnehmer löste sich von der Antikriegsdemonstration, die durch das Stadtzentrum gezogen war, und bewegte sich zum Konstantinsbogen, einem stark von Touristen frequentierten Bereich nahe des Kolosseums. Dort griff die Polizei ein. Es kam zu angespannten Situationen, jedoch zunächst nicht zu Zusammenstößen. Die Sicherheitskräfte blieben in höchster Alarmbereitschaft. Bei den Protesten in Rom wurden 260 Menschen von der Polizei identifiziert. 63 von ihnen wurden zur Polizeidienststelle gebracht.