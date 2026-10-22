Geistig fit: Gehirn bleibt auch im Alter lernfähig

Wenn man dennoch wieder einmal den Schlüssel verlegt hat, lautet eine der häufigsten Fragen: Handelt es sich um normales Vergessen oder um erste Anzeichen einer Erkrankung wie Demenz? Gelegentliche Gedächtnislücken sind Teil des gesunden Alterns. Kritisch wird es, wenn Gedächtnisprobleme den Alltag deutlich beeinträchtigen, etwa wenn vertraute Wege nicht mehr gefunden werden oder alltägliche Aufgaben zunehmend schwerfallen.