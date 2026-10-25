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Wann kehrt er zurück?

Raich verrät: Hirscher? „Habe Videos gesehen …“

Ski Alpin
25.10.2026 09:54
Marcel Hirscher war auch in Sölden Thema.
Marcel Hirscher war auch in Sölden Thema.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, Screenshot/ORF)
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Von krone Sport

Wann kehrt Marcel Hirscher in den Ski-Weltcup zurück? Und wie erfolgreich kann der Neo-Niederländer dabei sein? Fragen, die auch am Rande der Eröffnung der neuen Ski-Weltcupsaison ein großes Thema waren. Ex-Ski-Ass Benjamin Raich hat dabei seine Sicht der Dinge verraten. 

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In Sölden geht Hirscher noch nicht an den Start – das erneute Comeback des Ausnahmeathleten muss demnach weiter warten. Doch warum ist der Ski-Niederländer beim Auftakt nicht dabei? Darüber rätselten am Rande des Herren-Riesentorlaufs am Sonntag im ORF auch Kult-Moderator Rainer Pariasek und Ex-Ski-Profi Raich. 

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„Anscheinend war er im Training recht weit hinten“, erklärte Pariasek in Richtung des Tirolers, der schließlich ergänzte: „Ich habe ein paar Videos gesehen und er war momentan noch nicht so weit, dass er da mitmischen kann.“ 

„Sonst wird es ganz schwierig“
Ob Hirscher überhaupt noch einmal im Weltcup richtig angreifen kann? „Es ist eine schwere Aufgabe“, so Raich, „aber der Marcel hat immer wieder bewiesen, dass er mit Problemen umgehen und Lösungen finden kann.“ 

Allerdings: „Er muss das Material in den Griff bekommen und sein Fahren anpassen. Das muss er jetzt tun, sonst wird es ganz schwierig. Aber ich drücke ihm die Daumen“, stellte Raich abschließend klar. 

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