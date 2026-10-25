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Kitzbüheler Alpen: Hier wird Wandern zum Erlebnis

Reisen & Urlaub
25.10.2026 09:00
Die Kitzbüheler Alpen bieten jede Menge Abwechslung für einen gelungenen Herbsturlaub.
Die Kitzbüheler Alpen bieten jede Menge Abwechslung für einen gelungenen Herbsturlaub.(Bild: Krone-Collage/Angelika Kessler, Irina Stöckl)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Wandern mit traumhafter Aussicht, rasante Abfahrten mit den Mountaincarts und jede Menge Tiroler Schmankerln: Die Kitzbüheler Alpen haben auch im Herbst einiges zu bieten. Für unseren Reisecheck habe ich drei Tage lang die Region erkundet und ausprobiert, welche Erlebnisse sich besonders lohnen und wie einfach man dabei auch ohne Auto unterwegs ist.

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Mit Begleitung reise ich von Wien über Wörgl nach Hopfgarten. Rund fünfeinhalb Stunden dauert unsere unkomplizierte und direkte ÖBB-Fahrt. Vom Bahnhof Hopfgarten Berglift sind es etwa fünf Gehminuten zu unserem vier Sterne Hotel, dem Hohe Salve Sportresort.

(Bild: Irina Stöckl)
Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt liegt das moderne Sportresort.
Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt liegt das moderne Sportresort.(Bild: Irina Stöckl)

Mein Tipp: Die Gästekarte unbedingt schon bei der Anreise beim Hotel anfordern! Damit fährt man ab Wörgl mit den regionalen Nahverkehrszügen kostenlos weiter und kann über die ganzen Kitzbüheler Alpen viele Bus- und Zugverbindungen ohne zusätzliche Kosten nutzen. Achtung: Railjet, IC und EC sind ausgenommen.

Anreisetag: Freitag
St. Johann – Markt und Mountaincarts

Wer am Freitag nach St. Johann fährt, kann gleich beim Wochenmarkt am Hauptplatz vorbeischauen. 2026 findet er noch bis 20. November jeweils von 9 bis 16 Uhr statt, ausgenommen Feiertage. Von Bauernbrot und Käse bis zu Germkiachl und Brodakrapfen gibt es einiges zum Durchkosten und das haben wir natürlich sehr ernst genommen. Bei unserem Besuch ist der Markt gut besucht, aber nicht überlaufen. Natürlich wurde auch der selbstgemachte Sturm unter die Lupe genommen und wir wurden nicht enttäuscht.

Zwischen bunten Marktständen und historischen Gebäuden lässt es sich gemütlich durch St. Johann ...
Zwischen bunten Marktständen und historischen Gebäuden lässt es sich gemütlich durch St. Johann schlendern.(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
(Bild: Irina Stöckl)
Ein Gläschen Sturm darf bei einem herbstlichen Marktbesuch natürlich nicht fehlen.
Ein Gläschen Sturm darf bei einem herbstlichen Marktbesuch natürlich nicht fehlen.(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
Auch handgemachte Dekorationen und kleine Mitbringsel gibt es am Wochenmarkt zu entdecken.
Auch handgemachte Dekorationen und kleine Mitbringsel gibt es am Wochenmarkt zu entdecken.(Bild: Irina Stöckl)
Von regionalen Spezialitäten bis zu herzhaften Schmankerln: Hier wird man garantiert fündig.
Von regionalen Spezialitäten bis zu herzhaften Schmankerln: Hier wird man garantiert fündig.(Bild: Irina Stöckl)
Frisch, regional und farbenfroh: Auch Gemüse aus der Region gehört zum Angebot des Wochenmarkts.
Frisch, regional und farbenfroh: Auch Gemüse aus der Region gehört zum Angebot des Wochenmarkts.(Bild: Irina Stöckl)
üß oder pikant? Die frisch zubereiteten Germkiachl am Wochenmarkt gibt es in beiden Varianten.
üß oder pikant? Die frisch zubereiteten Germkiachl am Wochenmarkt gibt es in beiden Varianten.(Bild: Irina Stöckl)

Wer danach Lust auf Kaffee und etwas Süßes hat, sollte bei der Krämerei – Coffee, Sweets & Softeis vorbeischauen. Hier wird vieles selbst gemacht, von Cookies und Törtchen bis zu verschiedenen Getränken. Auch das liebevoll eingerichtete Lokal ist ein echter Geheimtipp und noch ziemlich unentdeckter Instagram-Spot.

Von Fruchtzuckerl bis Marshmallows: In der Krämerei gibt es jede Menge süße Versuchungen.
Von Fruchtzuckerl bis Marshmallows: In der Krämerei gibt es jede Menge süße Versuchungen.(Bild: Irina Stöckl)
Ein echter Hingucker mitten in St. Johann: die liebevoll eingerichtete Krämerei.
Ein echter Hingucker mitten in St. Johann: die liebevoll eingerichtete Krämerei.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)

Mario Kart auf drei Rädern
Danach geht es mit der Harschbichlbahn auf 1604 Meter. Oben wartet ein traumhafter Blick auf das Kaisergebirge sowie die Loferer und Leoganger Steinberge. Doch statt gemütlich mit der Gondel zurückzufahren, steigen wir an der Mittelstation auf Mountaincarts um.

Helm auf und los geht's! Auf drei Rädern düsen wir 3,8 Kilometer durch Wiesen, Wälder und jede Menge Kurven. Ich fühle mich jedenfalls ein bisschen wie bei Mario Kart. Nur ohne Bananenschalen und dafür mit einer herrlichen Bergkulisse.

(Bild: Irina Stöckl)
Oben angekommen wartet ein beeindruckender Blick auf das Kaisergebirge.
Oben angekommen wartet ein beeindruckender Blick auf das Kaisergebirge.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
Helm auf, festhalten und los geht‘s: Mit den Mountaincarts wird die Talfahrt zum Abenteuer.
Helm auf, festhalten und los geht‘s: Mit den Mountaincarts wird die Talfahrt zum Abenteuer.(Bild: Irina Stöckl)
Die Mountaincarts gehören zu den Highlights unserer Reise.
Die Mountaincarts gehören zu den Highlights unserer Reise.(Bild: Irina Stöckl)
Schon die Gondelfahrt in St. Johann bietet einen herrlichen Blick auf die herbstliche ...
Schon die Gondelfahrt in St. Johann bietet einen herrlichen Blick auf die herbstliche Berglandschaft.(Bild: Irina Stöckl)

Mein Tipp: Die Fahrt kostet für Erwachsene in der Nebensaison 20 Euro, inklusive Bergbahn 35 Euro. Leihhelm ist dabei. Vom Bahnhof erreicht man die Talstation übrigens in rund 15 Gehminuten. Die Mountaincarts sind 2026 noch bis 26. Oktober täglich in Betrieb.

Eine Stelze zum Abschluss
Am Abend geht's ins Gasthaus Oberbräu in Hopfgarten. Dort lassen wir uns eine riesige Stelze für zwei schmecken, die direkt am Tisch vom Chefkoch aufgeschnitten wird. Hervorragendes Essen, freundlicher Service und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein gelungener Abschluss unseres ersten Tages! Kleiner Tipp: Unbedingt vorbestellen!

Eine riesige Stelze für zwei, die direkt am Tisch frisch aufgeschnitten wird.
Eine riesige Stelze für zwei, die direkt am Tisch frisch aufgeschnitten wird.(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
Deftige Stärkung im Gasthaus Oberbräu: eine cremige Suppe mit überbackenem Brot.
Deftige Stärkung im Gasthaus Oberbräu: eine cremige Suppe mit überbackenem Brot.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
Samstag ist Wandertag
Brixental – Schnaps, Bergpanorama und Spinatknödel

Unser erster Stopp ist die Brennerei Erber, und die ist etwas ganz Besonderes: Sie gilt als älteste Kupferkesselbrennerei Tirols und stellt bereits seit 1651 Schnaps her. Bei einer eigens für uns organisierten privaten Führung erfahren wir, wie aus Obst hochwertige Edelbrände und Liköre entstehen. Natürlich darf auch eine Verkostung nicht fehlen. Und was soll ich sagen? Der Zirbenschnaps mit Honig hat’s mir einfach angetan! Wer also nicht nur wandern, sondern auch ein Stück Tiroler Tradition kennenlernen möchte, ist hier genau richtig.

Im Erber Brennhäusl in Brixen im Thale dreht sich alles um Tiroler Edelbrände und ...
Im Erber Brennhäusl in Brixen im Thale dreht sich alles um Tiroler Edelbrände und jahrhundertealte Brenntradition.(Bild: Irina Stöckl)
Seit 1651 wird bei Erber die Kunst des Schnapsbrennens gepflegt.
Seit 1651 wird bei Erber die Kunst des Schnapsbrennens gepflegt.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
Die neuste Kreation der Brennerei.
Die neuste Kreation der Brennerei.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)

Mein Tipp: Die angebotene Führung samt Verkostung kostet 12,50 Euro pro Person. Mit der Gästekarte gibt's außerdem zehn Prozent Rabatt auf Eigenprodukte im Shop. Perfekt für ein hochprozentiges Mitbringsel!

Herbstliche Farben und beeindruckende Bergpanoramen begleiten uns auf unserer Wanderung.
Herbstliche Farben und beeindruckende Bergpanoramen begleiten uns auf unserer Wanderung.(Bild: Irina Stöckl)
Mit der Gondel geht es hinauf nach Hochbrixen, wo wunderschöne Wanderwege warten.
Mit der Gondel geht es hinauf nach Hochbrixen, wo wunderschöne Wanderwege warten.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
Die großen Speicherseen spielen im Winter eine wichtige Rolle bei der Beschneiung.
Die großen Speicherseen spielen im Winter eine wichtige Rolle bei der Beschneiung.(Bild: Irina Stöckl)
Auch ohne große Wandererfahrung lässt sich die Bergwelt rund um Hochbrixen wunderbar erkunden.
Auch ohne große Wandererfahrung lässt sich die Bergwelt rund um Hochbrixen wunderbar erkunden.(Bild: Irina Stöckl)

Bergpanorama mit tierischer Überraschung
Danach geht’s mit der Gondel hinauf nach Hochbrixen. Bei einer gemütlichen Wanderung, größtenteils bergab, genießen wir die traumhafte Bergkulisse und kommen an großen Speicherseen vorbei. Mein persönliches Highlight: Eine unglaublich zutrauliche Katze begleitet uns ein Stück und holt sich jede Menge Streicheleinheiten ab. Am liebsten wäre sie wohl gleich mit uns mitgekommen. Damit stiehlt sie der traumhaften Bergkulisse fast die Show.

Tierisch süße Überraschung: Diese zutrauliche Katze begleitet uns ein Stück des Weges.
Tierisch süße Überraschung: Diese zutrauliche Katze begleitet uns ein Stück des Weges.(Bild: Irina Stöckl)
Streicheleinheiten inklusive! Die kleine Katze stiehlt der Bergkulisse fast die Show.
Streicheleinheiten inklusive! Die kleine Katze stiehlt der Bergkulisse fast die Show.(Bild: Irina Stöckl)

Mein Tipp: Rund um Hochbrixen gibt es auch für gemütliche Wanderer schöne Wege. Der Filzalmsee liegt nur etwa fünf Gehminuten von der Bergstation entfernt.

Im Berggasthof Nieding gibt es regionale Spezialitäten mit Produkten aus der eigenen ...
Im Berggasthof Nieding gibt es regionale Spezialitäten mit Produkten aus der eigenen Landwirtschaft.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
Meine persönliche Empfehlung: die köstlichen Spinatknödel im Berggasthof Nieding.
Meine persönliche Empfehlung: die köstlichen Spinatknödel im Berggasthof Nieding.(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
(Bild: Irina Stöckl)

Spinatknödel zum Verlieben
Zum Mittagessen geht’s in den Berggasthof Nieding beim „Kuhstall“. Meine Spinatknödel? Ein Traum und definitiv eines der kulinarischen Highlights! Besonders schön: Hier kommen auch Produkte aus der eigenen Landwirtschaft auf den Teller. Als es später zu regnen beginnt, fahren wir zurück nach Hopfgarten. Dort warten schon der Hotel-Spa und ein köstliches Fünf-Gänge-Menü auf uns.

Sonntag ist Familientag
Hohe Salve: Alpakas, Ninjas und ganz viel Spaß

Am Sonntag treffen wir uns bereits um 9 Uhr mit Larissa vom Tourismusverband und ihrer Tochter. Gemeinsam geht es mit der Gondel auf die Hohe Salve, wo wir uns erst einmal ein gemütliches Frühstück im beliebten Drehrestaurant Gipfelalm Hohe Salve gönnen. Bestellt wird à la carte, besonders der frische Karottensaft ist zu empfehlen. Draußen hängt zwar noch ordentlich Nebel über den Bergen, aber irgendwie macht genau das die Stimmung besonders schön.

Mit der Gondel geht es hinauf auf die Hohe Salve, wo bereits das Frühstück auf uns wartet.
Mit der Gondel geht es hinauf auf die Hohe Salve, wo bereits das Frühstück auf uns wartet.(Bild: Irina Stöckl)
Im Drehrestaurant Gipfelalm Hohe Salve starten wir gemütlich in den Sonntag.
Im Drehrestaurant Gipfelalm Hohe Salve starten wir gemütlich in den Sonntag.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
(Bild: Irina Stöckl)
Auch bei Nebel hat die Berglandschaft rund um die Hohe Salve ihren ganz eigenen Charme.
Auch bei Nebel hat die Berglandschaft rund um die Hohe Salve ihren ganz eigenen Charme.(Bild: Irina Stöckl)

Danach starten wir in den jährlichen Familientag, der auf der Hohen und Kleinen Salve stattfindet. Das Prinzip ist einfach: Mit einer Stempelkarte geht es von Station zu Station. Insgesamt warten rund fünf verschiedene Erlebnisse auf die kleinen Besucher. Unter anderem entdecken wir ein DJ-Pult, einen Spielplatz und ein Sonnenlabyrinth, bei dem man sogar mitten in die Sonne hineinspazieren kann.

Beim Familientag wird die Wanderung dank zahlreicher Mitmachstationen zum Abenteuer.
Beim Familientag wird die Wanderung dank zahlreicher Mitmachstationen zum Abenteuer.(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
Hier wird Wandern zum Kinderspiel: Unterwegs gibt es immer wieder Neues zu entdecken.
Hier wird Wandern zum Kinderspiel: Unterwegs gibt es immer wieder Neues zu entdecken.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
Im Sonnenlabyrinth können kleine Besucher sogar mitten in die Sonne hineinspazieren.
Im Sonnenlabyrinth können kleine Besucher sogar mitten in die Sonne hineinspazieren.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
Mit einer Stempelkarte geht es von einer Erlebnisstation zur nächsten.
Mit einer Stempelkarte geht es von einer Erlebnisstation zur nächsten.(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)

Mein persönliches Highlight sind aber die Alpakas! Beim Alpengasthof Rigi bekommen wir zuerst eine liebevolle Einführung in den Umgang mit den flauschigen Tieren, bevor es gemeinsam auf eine kleine Runde geht.

Weiter geht es zum Speichersee, wo kleine Nachwuchs-Ninjas voll auf ihre Kosten kommen. Hier dürfen die Kinder Holzschwerter bemalen, sich verkleiden und bekommen sogar eine richtige Ninja-Einweisung. Das Ganze ist in Gruppen und Zeitfenster eingeteilt und wirklich nett organisiert.

Flauschiger geht‘s kaum: Die Alpakas gehören zu den süßesten Highlights des Familientags.
Flauschiger geht‘s kaum: Die Alpakas gehören zu den süßesten Highlights des Familientags.(Bild: Irina Stöckl)
Vor dem gemeinsamen Spaziergang lernen wir die Tiere erst einmal näher kennen.
Vor dem gemeinsamen Spaziergang lernen wir die Tiere erst einmal näher kennen.(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
Beim Alpengasthof Rigi geht es mit den Alpakas auf einen kleinen Spaziergang.
Beim Alpengasthof Rigi geht es mit den Alpakas auf einen kleinen Spaziergang.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
Kleine Nachwuchs-Ninjas dürfen beim Speichersee ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.
Kleine Nachwuchs-Ninjas dürfen beim Speichersee ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
Holzschwerter bemalen, verkleiden und trainieren: Hier kommen kleine Ninjas voll auf ihre ...
Holzschwerter bemalen, verkleiden und trainieren: Hier kommen kleine Ninjas voll auf ihre Kosten.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)

Nach rund eineinhalb Stunden Wanderung haben wir uns zum Abschluss eine Stärkung verdient. Auf der KRAFTalm gibt es nicht nur Kinderschminken und einen Zauberer, sondern auch richtig gutes Essen. Wir bestellen Käsespätzle und eine riesige Portion Kaiserschmarrn für rund 13 Euro. Dazu gibt's Tiroler Cola. Muss man schließlich auch einmal probiert haben! Von dort geht’s dann mit der Gondel zurück ins Tal zum Hotel.

Nach der Wanderung gönnen wir uns eine riesige Portion Kaiserschmarrn.
Nach der Wanderung gönnen wir uns eine riesige Portion Kaiserschmarrn.(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
(Bild: Irina Stöckl)
Spielerisch die Natur entdecken: Genau das macht den Familientag so besonders.
Spielerisch die Natur entdecken: Genau das macht den Familientag so besonders.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)

Mein Tipp: Für den Familientag genügend Zeit einplanen und bequeme Schuhe anziehen! Durch die vielen Mitmachstationen wird den Kindern das Wandern spielerisch nähergebracht, sodass selbst längere Strecken zum Abenteuer werden. Und das Beste: Der gesamte Familientag ist kostenlos, lediglich die Gondelfahrt muss bezahlt werden.

Wichtige Infos für Urlauber:

Anreise: Von Wien geht es mit dem Zug über Wörgl nach Hopfgarten. Für die längere Fahrt empfiehlt sich eine Sitzplatzreservierung.

Mobilität: Mit der Gästekarte sind viele regionale Bus- und Zugverbindungen bereits inkludiert. Am besten vor der Anreise digital anfordern.

Ausflüge: Bergbahnen und Aktivitäten haben teilweise saisonale Betriebszeiten. Diese daher unbedingt vorab kontrollieren.

Für Familien: Die Erlebnisstationen auf der Hohen und Kleinen Salve machen auch kürzere Wanderungen für Kinder spannend. Bei Veranstaltungen wie dem Familientag unbedingt vorher den Termin prüfen.

Allgemeine Auskünfte über die Region: kitzbueheler-alpen.com 

Unser Hotel in Hopfgarten
Das Hohe Salve – Move & Relax

Unsere Unterkunft Hohe Salve – Move & Relax in Hopfgarten, hat uns überzeugt. Vom Bahnhof Hopfgarten Berglift sind es nur fünf Gehminuten zum Hotel. Unser Zimmer ist geräumig, blitzsauber und bietet einen Balkon mit herrlichem Bergblick. Dazu gibt’s ein gemütliches Doppelbett, Dusche und Badewanne mit Fußbodenheizung (!). Auch das Personal ist ausgesprochen freundlich, hilfsbereit und hat immer ein offenes Ohr. Den verregneten Samstagnachmittag verbringen wir im Spa mit Saunen und beheiztem Außenpool.

Nach einem langen Tag in den Bergen ist Entspannung im Spa genau das Richtige.
Nach einem langen Tag in den Bergen ist Entspannung im Spa genau das Richtige.(Bild: Angelika Kessler)
Gemütlich, geräumig und mit Balkon: Unser Zimmer im Hohe Salve Sportresort bietet einen ...
Gemütlich, geräumig und mit Balkon: Unser Zimmer im Hohe Salve Sportresort bietet einen herrlichen Ausblick.(Bild: Irina Stöckl)
Unser Zuhause für das Wochenende: das Hohe Salve Sportresort in Hopfgarten.
Unser Zuhause für das Wochenende: das Hohe Salve Sportresort in Hopfgarten.(Bild: Irina Stöckl)
Bergblick beim Frühstück? So darf ein Urlaubstag gerne beginnen!
Bergblick beim Frühstück? So darf ein Urlaubstag gerne beginnen!(Bild: Irina Stöckl)
Eine nette Aufmerksamkeit beim Frühstück: die hoteleigene Morgenpost mit Wetter und ...
Eine nette Aufmerksamkeit beim Frühstück: die hoteleigene Morgenpost mit Wetter und Ausflugstipps.(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
Beim Frühstück bleiben kaum Wünsche offen: Von frischen Säften bis zu herzhaften Köstlichkeiten ...
Beim Frühstück bleiben kaum Wünsche offen: Von frischen Säften bis zu herzhaften Köstlichkeiten ist alles dabei.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
Abends verwöhnt das Hotel seine Gäste mit einem abwechslungsreichen Fünf-Gänge-Menü.
Abends verwöhnt das Hotel seine Gäste mit einem abwechslungsreichen Fünf-Gänge-Menü.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)

Auch kulinarisch bleiben kaum Wünsche offen. Abends gibt’s im Rahmen der Energy-Halbpension ein köstliches Fünf-Gänge-Menü mit vegetarischen und veganen Optionen. Getränke kosten extra. Und das Frühstück? Ein Traum! Riesige Auswahl, frische Säfte und eine kleine Hotelzeitung am Tisch. Dazu der Blick auf die Berge. Was will man mehr?

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