Kitzbüheler Alpen: Hier wird Wandern zum Erlebnis

Anreise: Von Wien geht es mit dem Zug über Wörgl nach Hopfgarten. Für die längere Fahrt empfiehlt sich eine Sitzplatzreservierung.

Mobilität: Mit der Gästekarte sind viele regionale Bus- und Zugverbindungen bereits inkludiert. Am besten vor der Anreise digital anfordern.

Ausflüge: Bergbahnen und Aktivitäten haben teilweise saisonale Betriebszeiten. Diese daher unbedingt vorab kontrollieren.

Für Familien: Die Erlebnisstationen auf der Hohen und Kleinen Salve machen auch kürzere Wanderungen für Kinder spannend. Bei Veranstaltungen wie dem Familientag unbedingt vorher den Termin prüfen.

Allgemeine Auskünfte über die Region: kitzbueheler-alpen.com