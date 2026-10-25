Alkolenker und Raser hielten die Polizei auf Trab

Mit 2,7 Promille im Blut hat sich ein Autofahrer im Bezirk Oberwart ans Steuer seines Autos gesetzt, ehe er im Zuge eines Planquadrats im Burgenland aus dem Verkehr gezogen wurde. Damit nicht genug, gingen der Polizei im Zuge der verschärften Kontrollen am Wochenende mehrere Raser ins Netz. Am Sonntag zog die Polizei eine schockierende Bilanz.
Insgesamt wurde 14 Personen der Führerschein vorläufig abgenommen, weil sie durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigt oder zu schnell unterwegs gewesen waren, hieß es seitens der Polizei.
Mehrerer Lenker rasant unterwegs
Auf der Ostautobahn (A4) wurde im Bezirk Neusiedl am See ein 32-jähriger Ungar mit 206 km/h gemessen. In einem Abschnitt der A4 mit erlaubtem Tempo 60 wurde ein 80-jähriger Lenker aus Deutschland mit 120 km/h erwischt, ein 41-jähriger Rumäne mit 114 km/h und eine 19-jährige Ungarin mit 112 km/h. Ihnen wurde jeweils der Führerschein vorläufig abgenommen, es wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben und die Weiterfahrt wurde untersagt. Anzeigen wurden an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.
In Summe wurden 13 Lenker ertappt, die durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigt waren, so die Polizei weiter. Sieben hatten mehr als 0,8 Promille, zwei über 0,5 Promille. Vier Fahrer waren durch Suchtmittel beeinträchtigt.
In Summe 850 Lenker kontrolliert
Insgesamt wurden von Samstag um 16 Uhr bis Sonntag um 2 Uhr rund 850 Lenker kontrolliert und 778 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt. 178 Organstrafverfügungen und 315 sonstige Anzeigen wurden ausgestellt. 311 Geschwindigkeitsübertretungen wurden mittels Radar gemessen. Außerdem wurden 210 Anzeigen wegen zu geringen Abstandes an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.
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