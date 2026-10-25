Alkolenker und Raser hielten die Polizei auf Trab

Mehrerer Lenker rasant unterwegs

Auf der Ostautobahn (A4) wurde im Bezirk Neusiedl am See ein 32-jähriger Ungar mit 206 km/h gemessen. In einem Abschnitt der A4 mit erlaubtem Tempo 60 wurde ein 80-jähriger Lenker aus Deutschland mit 120 km/h erwischt, ein 41-jähriger Rumäne mit 114 km/h und eine 19-jährige Ungarin mit 112 km/h. Ihnen wurde jeweils der Führerschein vorläufig abgenommen, es wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben und die Weiterfahrt wurde untersagt. Anzeigen wurden an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.