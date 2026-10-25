Streit eskaliert: 36-Jähriger sticht mit Messer zu

Drogen mit im Spiel

Der Mann wurde verletzt und nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Weiters konnten die Beamten beim Einschreiten eine geringe Menge an Cannabis feststellen.