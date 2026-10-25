Hitler-Bau-Ruine brannte „noch mal zimmerhoch“

Mögliche politische Motive werden geprüft

Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann, der in Berlin wohnt, aber Bezüge zur Region habe. Die Hintergründe und das Tatmotiv sind noch Gegendstand von Ermittlungen. Es wird jedoch vermutet, dass die psychische Erkrankung des Verdächtigen dabei eine bedeutende Rolle spiele. Wegen der Geschichte des Brandobjekts werden jedoch auch mögliche politische Motive geprüft. Man müsse von zumindest verminderter Schuldfähigkeit ausgehen, erklärte Rainer Vietze von der Staatsanwaltschaft Traunstein.