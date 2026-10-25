„Habt Respekt!“ Ärger über gestohlenes Gipfelbuch

Seit Jahren verewigen Wanderer ihre Erinnerungen im Wartebuch der Blaschekwarte (Oberösterreich). Jetzt ist es plötzlich verschwunden. Für Anna-Maria Lichtenegger ist der Diebstahl besonders schmerzhaft – denn der Kraftplatz erinnert sie an ihren verstorbenen Vater.
„Ein Wartebuch zu stehlen – das darf einfach nicht sein! Es ist mehr als nur ein Buch! Es enthält Erinnerungen und persönliche Erlebnisse vieler Menschen, die ihre Zeit auf der Blaschekwarte festhalten möchten“, ärgert sich Anna-Maria Lichtenegger (37) aus Bad Goisern fürchterlich und schreibt auf Facebook: „Wer so was mitnimmt, nimmt allen Anderen ein Stück dieser Gemeinschaft weg! Bitte habt Respekt vor dem Eigentum und Erinnerungen anderer. Seit vielen Jahren finanziere ich dieses Buch. Ich sehe es als gute Tat und mache das auch sehr gerne! Vor zwei Wochen habe ich es mit meiner Familie raufgetragen. Seit heute ist es weg. Einfach mitgenommen.“
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