„Habt Respekt!“ Ärger über gestohlenes Gipfelbuch

„Ein Wartebuch zu stehlen – das darf einfach nicht sein! Es ist mehr als nur ein Buch! Es enthält Erinnerungen und persönliche Erlebnisse vieler Menschen, die ihre Zeit auf der Blaschekwarte festhalten möchten“, ärgert sich Anna-Maria Lichtenegger (37) aus Bad Goisern fürchterlich und schreibt auf Facebook: „Wer so was mitnimmt, nimmt allen Anderen ein Stück dieser Gemeinschaft weg! Bitte habt Respekt vor dem Eigentum und Erinnerungen anderer. Seit vielen Jahren finanziere ich dieses Buch. Ich sehe es als gute Tat und mache das auch sehr gerne! Vor zwei Wochen habe ich es mit meiner Familie raufgetragen. Seit heute ist es weg. Einfach mitgenommen.“