LIVE ab 10 Uhr: RTL-Auftakt der Herren in Sölden

Sturm hat den Speed, Eisner gibt Debüt

Joshua Sturm schrieb im März beim Weltcup-Finale in Hafjell als Siebenter erstmals unter den besten zehn an. „Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich ein großes Stück näher dran bin an dem, wo ich hinwill. Ich kann mir viel zutrauen. Ich bin sehr bereit und habe einen guten Plan“, erläuterte der 25-Jährige. Pfeifer sieht das Potenzial. „Den Speed hat er, den hat er auch für ein Podium im Riesentorlauf. Aber er hat eine Nummer nach zwanzig, wir müssen ruhig bleiben. Es wäre eine coole Initialzündung, wenn er heuer bissl einen Durchbruch schaffen würde.“