Schüler ohne Herbstferien warten auf ihren Bus

„I steh in der Költ’n und woat auf an Bus, oba er kummt net“, könnten sich viele Schüler in der kommenden Woche denken. Denn während der weitaus größte Teil der Burschen und Mädchen wegen der Herbstferien das Klassen- gegen das Kinderzimmer tauschen wird, müssen einige die Schulbank drücken. Stellen die Verkehrsunternehmen dann auf den Ferienfahrplan um, führt das zwangsläufig zu Problemen.