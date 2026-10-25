Fans reagieren auf Trainer-Beben bei der Austria

Trainer-Knall in der heimischen Fußball-Bundesliga: Stephan Helm und Co-Trainer Christian Wegleitner sind von der Wiener Austria am Samstagabend freigestellt worden. Max Uhlig, bislang Trainer der Young Violets, übernimmt bis Jahresende interimistisch. In den sozialen Netzwerken reagieren die Fans.
Mit mageren sieben Punkten liegt die Austria nach zehn Spielen nur auf dem vorletzten Platz. Nach dem Dämpfer gegen Altach (1:2) war auch Sportvorstand Tomas Zorn, der Helm lange Zeit den Rücken stärkte, zum Handeln gezwungen.
„Ich möchte mich im Namen des Vorstands und des gesamten Klubs sehr herzlich bei Stephan Helm und Christian Wegleitner für ihren Einsatz und ihre Arbeit für Austria Wien in den vergangenen Jahren bedanken. Für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir ihnen alles Gute“, wird Zorn in einer Klub-Aussendung zitiert.
Fans reagieren auf Helm-Aus
Auf die Trennung von Helm reagieren viele Fans der Austria gefasst. „Leider war’s nicht anders möglich, danke trotzdem, alles Gute für die Zukunft“, ist da etwa zu lesen. Immerhin hatten der verpatzte Start in die Saison und die ausbleibenden Punkte der vergangenen Wochen gezeigt, dass es bei den Veilchen nicht so weitergehen kann.
Von den Fans kommt wohl auch deshalb viel Zustimmung für den Schritt, wenngleich es zum Abschied viele nette Nachrichten für Helm gibt. „Danke für alles, aber dieses Jahr war einfach nicht dein Jahr Helm. Trotzdem viel Glück für die Zukunft“ oder „Menschlich ein super Typ, danke Stefan“, ist etwa auf Instagram zu lesen.
Dass Uhlig interimistisch übernimmt, sehen wiederum auch einige Fans positiv. „Bin ready für Uhlig-Ball“, ist ebenso zu lesen, wie ein flapsiges „Hoffe, er holt das „Max“Imum raus“ – eine Aussage, die wohl allen Austria-Fans aus der Seele spricht.
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