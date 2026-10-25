Fans reagieren auf Trainer-Beben bei der Austria

Fans reagieren auf Helm-Aus

Auf die Trennung von Helm reagieren viele Fans der Austria gefasst. „Leider war’s nicht anders möglich, danke trotzdem, alles Gute für die Zukunft“, ist da etwa zu lesen. Immerhin hatten der verpatzte Start in die Saison und die ausbleibenden Punkte der vergangenen Wochen gezeigt, dass es bei den Veilchen nicht so weitergehen kann.