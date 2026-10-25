Nach Kampf gegen Mobbing: Mutter verliert den Job

Die Geschichte um Sabine Hirsch und ihren Sohn Luca begann schon vor Jahren. Regelmäßig wurde der Bub von seinen Mitschülern drangsaliert und auf Social-Media-Plattformen verspottet. Im März diesen Jahres fasste sich der damals Achtjährige ein Herz und sprach – gemeinsam mit seiner Mutter – öffentlich über seine Probleme. Die Resonanz war riesig: Der deutsche Anti-Mobbing-Trainer Carsten Stahl bot seine Hilfe an. Viele Eltern meldeten sich und berichteten über ähnliche Probleme.