Nach Kampf gegen Mobbing: Mutter verliert den Job

Erst die Abmahnung wegen Social-Media-Videos, dann die Kündigung und Vorwürfe der Kindeswohlgefährdung: Die Vorarlberger Anti-Mobbing-Aktivistin Sabine Hirsch packt im Interview gemeinsam mit Präventionscoach Carsten Stahl aus.
Die Geschichte um Sabine Hirsch und ihren Sohn Luca begann schon vor Jahren. Regelmäßig wurde der Bub von seinen Mitschülern drangsaliert und auf Social-Media-Plattformen verspottet. Im März diesen Jahres fasste sich der damals Achtjährige ein Herz und sprach – gemeinsam mit seiner Mutter – öffentlich über seine Probleme. Die Resonanz war riesig: Der deutsche Anti-Mobbing-Trainer Carsten Stahl bot seine Hilfe an. Viele Eltern meldeten sich und berichteten über ähnliche Probleme.
Die Feldkircherin ist inzwischen nicht nur Ratgeberin, sondern auch im Kampf gegen Mobbing engagiert. Regelmäßig postet sie Videos und begleitete unlängst Carsten Stahl auf einen Workshop in die Schweiz. Bei ihrem Arbeitgeber kam das Engagement offenbar nicht gut an, denn vor einiger Zeit flatterte die Kündigung ins Haus.
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