Dieses Duell ist immer für Schlagzeilen gut

„Dose leer! Salzburg droht der sportliche Super-GAU“:

Schlechter als am 12. April 2024 traten die Bullen in Linz davor und danach nie wieder auf. Im Spitzenspiel setzte es eine hochverdiente 1:3-Niederlage für Salzburg. Für Trainer Gerhard Struber war nur 48 Stunden später Schluss. Nach gerade einmal 258 Tagen setzten die Bosse den Kuchler schon wieder vor die Tür – und das als Tabellenführer!