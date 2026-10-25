Die kleine Welt großer „Zirkusaffen“ der Formel 1

Der Show-Effekt steht in der Formel 1 vor allem in den USA wieder hoch im Kurs. Stars und Sternchen am Catwalk in Austin. Warum Max Verstappen von einem „Zoo“ spricht und MotoGP-Star Marc Marquez unlängst sogar ein „Double“ schickte.
Superstars wie Taylor Swift, Billy Joel oder Justin Timberlake haben auf den Showbühnen rund um den Circuit of The Americas schon ihre musikalischen Spuren hinterlassen, heuer rock(t)en Maroon 5, Post Malone und Alesso die gut 450.000 Fans. Und während die Formel-1-Stars ihre Runden drehen, wimmelt(e) es im Fahrerlager nur so von Stars und Sternchen. So tauchte 2023 Prinz Harry auf, spazierten schon Christoph Waltz, Star-Wars-Regisseur George Lucas oder Basketball-Legende Michael Jordan auf den roten Teppichen zwischen den Motorhomes der Formel 1-Teams umher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.