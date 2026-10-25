Die kleine Welt großer „Zirkusaffen“ der Formel 1

Superstars wie Taylor Swift, Billy Joel oder Justin Timberlake haben auf den Showbühnen rund um den Circuit of The Americas schon ihre musikalischen Spuren hinterlassen, heuer rock(t)en Maroon 5, Post Malone und Alesso die gut 450.000 Fans. Und während die Formel-1-Stars ihre Runden drehen, wimmelt(e) es im Fahrerlager nur so von Stars und Sternchen. So tauchte 2023 Prinz Harry auf, spazierten schon Christoph Waltz, Star-Wars-Regisseur George Lucas oder Basketball-Legende Michael Jordan auf den roten Teppichen zwischen den Motorhomes der Formel 1-Teams umher.