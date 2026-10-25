Bei Sepp Schellhorn greift man sich auf den Kopf

Es war einmal im Es-war-einmal-Land – das ist ein verwunschener Ort, ein Zwischenreich, in dem es Politiker gibt und gleichzeitig nicht gibt. Einige fühlen sich an Schrödingers Katze erinnert, dieses Gedankenexperiment, in dem das Tier in einer geschlossenen Kiste tot und parallel nicht tot ist, also eine Art „Friedhof der Kuscheltiere to go“.