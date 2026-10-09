Wie vernetzte Autos ihre Besitzer durchleuchten

Wie unersättlich vernetzte Autos die Daten ihrer Besitzer sammeln und was damit passiert, haben jetzt Datenschutzforscher der Northeastern University in den USA überprüft: Sie testeten 21 vernetzte Fahrzeuge verschiedenster Hersteller, die zwischen 2022 und 2025 auf den Markt kamen, installierten sich 30 Begleit-Apps diverser Hersteller auf dem Handy – und zeichneten auf, welche Daten die Fahrzeuge und Apps an welche Firmen schickten. Das Ausmaß der Datensammelei war selbst für die Experten erstaunlich.