Wie vernetzte Autos ihre Besitzer durchleuchten

Moderne Autos sind mit Netzwerkfunktionen vom Navi bis zum Musik-Streaming gespickt – und mit Sensoren, die den Fahrer im Blick haben. Die damit gesammelten Daten kommen allerdings nicht nur dem Autobesitzer zugute, sondern sind für die Hersteller auch ein gutes Geschäft: Sie senden erschreckend viele Infos an Werbefirmen wie Google und Meta.
Wie unersättlich vernetzte Autos die Daten ihrer Besitzer sammeln und was damit passiert, haben jetzt Datenschutzforscher der Northeastern University in den USA überprüft: Sie testeten 21 vernetzte Fahrzeuge verschiedenster Hersteller, die zwischen 2022 und 2025 auf den Markt kamen, installierten sich 30 Begleit-Apps diverser Hersteller auf dem Handy – und zeichneten auf, welche Daten die Fahrzeuge und Apps an welche Firmen schickten. Das Ausmaß der Datensammelei war selbst für die Experten erstaunlich.
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