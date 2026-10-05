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„Moderner Dschungel“

Smarter Zaun soll vor russischen Drohnen schützen

Digital
05.10.2026 15:00
Das smarte „Buschwerk“ soll vor kabelgebundenen Drohnen schützen.
Das smarte „Buschwerk“ soll vor kabelgebundenen Drohnen schützen.(Bild: logika.ua)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Der Himmel über der Ukraine ist zum Schlachtfeld geworden. Doch eine neue Generation von Drohnen entzieht sich zunehmend der klassischen Abwehr. Ihre Achillesferse verläuft dabei nicht durch die Luft, sondern liegt am Boden – wo sie nun von einem smarten Zaun getroffen werden könnte.

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Es sei ein moderner Dschungel, in dem Lianen durch straff gespannte Kabel ersetzt wurden und Drohnen anstelle von Vögeln summen – so beschreibt ein russischer Soldat auf Telegram die neue, grausame Realität des Drohnenkriegs in der Ukraine.

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