Smarter Zaun soll vor russischen Drohnen schützen

Der Himmel über der Ukraine ist zum Schlachtfeld geworden. Doch eine neue Generation von Drohnen entzieht sich zunehmend der klassischen Abwehr. Ihre Achillesferse verläuft dabei nicht durch die Luft, sondern liegt am Boden – wo sie nun von einem smarten Zaun getroffen werden könnte.
Es sei ein moderner Dschungel, in dem Lianen durch straff gespannte Kabel ersetzt wurden und Drohnen anstelle von Vögeln summen – so beschreibt ein russischer Soldat auf Telegram die neue, grausame Realität des Drohnenkriegs in der Ukraine.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.