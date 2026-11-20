Die Suche nach einem vermissten Pensionisten in Anif in Salzburg blieb am Freitag ohne Ergebnis und wurde eingestellt. Er war von einem Spaziergang beim Waldbad nicht mehr zurückgekehrt. Befürchtet wird ein medizinischer Notfall.
Die Polizei durchkämmte am Freitag erneut das Augebiet im Bereich Waldbad Anif. Es fehlt von dem Pensionisten, der seit Mittwochabend vermisst wird, aber weiterhin jede Spur.
Die Suche wurde bis auf Weiteres eingestellt, wie eine Polizeisprecherin bestätigt. Möglicherweise ist der Mann ins Wasser gestürzt.
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