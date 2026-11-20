Wie am Freitag bekannt wurde, war das Außenministerium in Wien während der weltweiten Microsoft-Ausfälle in der Vorwoche Opfer eines Cyberangriffs geworden. Unbekannte Täter verschafften sich den Angaben zufolge unbefugten Zugriff auf Datensätze mit Namen und dienstlichen Kontaktdaten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentrale des Ministeriums und von Vertretungsbehörden im Ausland.
Bemerkt habe man den Angriff am 13. November. Er sei „umgehend“ unterbunden worden, hieß es am Freitag. Gemeinsam mit einem externen Dienstleister habe man sofort Maßnahmen ergriffen, um weitere Zugriffe zu verhindern. Der Vorfall sei gemäß den gesetzlichen Vorgaben dem Bundesamt für Cybersicherheit und der Datenschutzbehörde gemeldet worden.
Welche Datensätze betroffen waren
Wie die Prüfung des Expertenteams ergab, wurden Datensätze eingesehen, in denen Namen und dienstliche Kontaktdaten von Mitarbeitenden der BMEIA-Zentrale sowie an den Vertretungsbehörden im Ausland gelistet waren. Darüber hinaus seien von dem Vorfall keine personenbezogenen Daten von Bürgerinnen und Bürgern betroffen gewesen. Der Vorfall wird „sehr ernst“ genommen.
Der Vorfall sei zudem zum Anlass genommen worden, zusätzliche technische Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen. Das Außenministerium war in der Vergangenheit wiederholt von Cyberangriffen betroffen. Zu Jahresbeginn 2020 gab es eine schwerwiegende Cyberattacke, die sich damals bis in den Februar gezogen hatte. Im April 2022 kam es zu Cyberangriffen mit Phishing-E-Mails.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.