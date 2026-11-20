Der Vorfall sei zudem zum Anlass genommen worden, zusätzliche technische Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen. Das Außenministerium war in der Vergangenheit wiederholt von Cyberangriffen betroffen. Zu Jahresbeginn 2020 gab es eine schwerwiegende Cyberattacke, die sich damals bis in den Februar gezogen hatte. Im April 2022 kam es zu Cyberangriffen mit Phishing-E-Mails.