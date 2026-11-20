Sie siegen und siegen! Die Hartberger sind neben Rapid die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga. Samstag wartet mit dem LASK der nächste Härtetest auf die Oststeirer, die sensationell auf dem vierten Platz liegen. Ex-LASK-Trainer Markus Schopp ist besonders motiviert.
Quo vadis, Hartberg? Das fragen sich die TSV-Fans. Die Himmelstürmer von Markus Schopp schweben auf Wolke sieben. Die Oststeirer haben seit der vorletzten Länderspielpause nur ein Spiel verloren, fünf von sechs Partien gewonnen. Die einzige Leermeldung setzte es auch nur mit Pech gegen den Tabellenführer. „Das 1:3 bei Rapid war ein Spiel auf Augenhöhe, individuelle Fehler haben entschieden“, sagt Schopp, der mit dem finanziell nicht auf Rosen gebetteten TSV einmal mehr die Liga rockt.
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