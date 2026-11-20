Jetzt beginnt das Bangen

Kane blieb in der Folge mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Es ist mehr als der Ärger über eine verpasste Topchance, das ist bald allen im Stadion klar. Den England-Kapitän hatte es am linken Fuß erwischt. Zwar versuchte er zunächst weiterzuspielen – musste aber bald einsehen, dass sein Arbeitstag für heute vorbei ist.