Sorgen um Harry Kane! Der Ballon-d‘Or-Gewinner hat sich im Ligaspiel seiner Bayern gegen Köln verletzt und musste bereits nach 20 Minuten ausgewechselt werden.
In der 15. Spielminute kam es in München zu jener Szene, die den Verantwortlichen und Fans des FC Bayern gleichermaßen den Schrecken ins Gesicht zauberte. Kölns Joel Schmied rutschte dem Superstar im Fünfmeterraum von hinten ins Sprunggelenk – erwischte dabei aber zuerst den Ball.
Jetzt beginnt das Bangen
Kane blieb in der Folge mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Es ist mehr als der Ärger über eine verpasste Topchance, das ist bald allen im Stadion klar. Den England-Kapitän hatte es am linken Fuß erwischt. Zwar versuchte er zunächst weiterzuspielen – musste aber bald einsehen, dass sein Arbeitstag für heute vorbei ist.
In der zwanzigsten Spielminute humpelte er vom Rase und wurde durch Tom Bischof ersetzt. Jetzt wird der Routinier genauer untersucht. In München – wo man in dieser Saison ohnehin schon von Verletzungen und Dramen heimgesucht wird – hofft man, dass Kane nicht länger ausfällt.
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