Während die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten den Dreiergipfel zwischen USA, Russland und China äußerst kritisch sahen und vor einer möglichen Schwächung der internationalen Ordnung warnten, verteidigte US-Präsident Donald Trump die Zusammenkunft der Atommächte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus und gab sich optimistisch bezüglich einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Krieges.
Die jüngsten massiven russischen Angriffe auf die Ukraine ließ Trump dabei unerwähnt. Einem Medienbericht zufolge forderte Trump die Regierung in Kiew auf, bis spätestens Anfang Jänner ein Friedensabkommen mit Russland zu erzielen. Washington habe Vertretern europäischer Länder und der Ukraine mitgeteilt, die Vereinbarung solle vor dem Machtwechsel im US-Kongress geschlossen werden, berichtete die „Financial Times“ unter Berufung auf Insider.
Trumps Republikaner hatten bei den Zwischenwahlen Anfang November die Mehrheiten in beiden Kongresskammern verloren. Sobald der neue Kongress im Jänner seine Arbeit aufnimmt, haben die Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat das Sagen.
„Amerikaner haben es eilig, Putin nicht“
Ein europäischer Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, meinte gegenüber der „Financial Times“: „Die Amerikaner haben es eilig, Wladimir Putin hat es nicht eilig.“ Nach dem Dreiergipfel betonte der russische Präsident zwar seine Bereitschaft zu Kompromissen für eine Beendigung der Kämpfe in der Ukraine. Zugleich warf er aber einmal mehr der ukrainischen Führung vor, kein Interesse an einer friedlichen Lösung zu haben.
Dabei verschwieg der Kremlchef, dass er weiterhin auf seine Forderungen bezüglich besetzter Gebiete und NATO-Beitrittsverbot für die Ukraine beharrt. Außerdem verbindet Moskau die Lösung des Ukraine-Konflikts mit einer neuen Sicherheitsarchitektur für Europa.
Selenskyj will keine Gebiete an Russland abtreten
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj lehnt Gebietsabtretungen weiterhin grundsätzlich ab. Bei bestimmten Voraussetzungen würde er dies aber in einem Referendum zur Abstimmung stellen. Entscheidend wäre für ihn ein Gesamtpaket mit verbindlichen Sicherheitsgarantien, einer starken ukrainischen Armee und internationaler Unterstützung für den Wiederaufbau. Der zentrale Punkt bleibt: Kiew ist nicht bereit, den noch von der Ukraine kontrollierten Teil des Donbas einfach an Russland zu übergeben – auch nicht im Austausch gegen vage Sicherheitsversprechen.
Ärger in Kiew über Trumps Bezeichnung für Putin
Selenskyj zeigte sich am Freitag enttäuscht über den fehlenden Druck der USA auf Russlands Staatschef Wladimir Putin. Wenn man wie der US-Präsident Putin einen Freund nenne, „dann spürt dieser nicht, dass er ein Mörder ist, dann spürt er nicht genügend Druck“, sagte Selenskyj von Kiew aus dem US-Sender CNN. Trump hatte am Donnerstag im chinesischen Shenzhen bei einer Begegnung Putin demonstrativ einen „Freund“ genannt.
Putin wolle die Ukraine komplett zerstören, sagte Selenskyj CNN zufolge. Das Interview wurde nach Senderangaben wenige Stunden nach schweren russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf Kiew und andere Teile der Ukraine geführt. Natürlich sei es Trumps Sache, wie er Putin bezeichne, sagte Selenskyj. „Aber für uns ist er der Feind, und natürlich ist er für uns ein Mörder. Und ich denke, für viele Menschen in der Welt ist er ein Mörder, weil er tötet.“
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