Selenskyj will keine Gebiete an Russland abtreten

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj lehnt Gebietsabtretungen weiterhin grundsätzlich ab. Bei bestimmten Voraussetzungen würde er dies aber in einem Referendum zur Abstimmung stellen. Entscheidend wäre für ihn ein Gesamtpaket mit verbindlichen Sicherheitsgarantien, einer starken ukrainischen Armee und internationaler Unterstützung für den Wiederaufbau. Der zentrale Punkt bleibt: Kiew ist nicht bereit, den noch von der Ukraine kontrollierten Teil des Donbas einfach an Russland zu übergeben – auch nicht im Austausch gegen vage Sicherheitsversprechen.