Ein Hackerangriff auf einen externen Dienstleister bringt die Hotelgruppe „Falkensteiner“ in Bedrängnis: Unbekannte Täter erbeuteten persönliche Daten von Hotelgästen und nutzen diese offenbar bereits für dreiste Betrugsversuche.
Einem aufmerksamen Gast ist es zu verdanken, dass die Hotelgruppe „Falkensteiner“ Donnerstagfrüh hellhörig wurde und sofort Alarm schlug: Der Gast hatte über WhatsApp einen Link erhalten und wurde zur Abschließung einer Hotelbuchung aufgefordert. Er folgte der Anweisung, merkte aber bald, dass die Sache stinkt. Ein Anruf in besagtem Hotel in Oberösterreich brachte Licht ins Dunkel.
Welche Hotels betroffen sind
Schon kurz danach stellte sich heraus, dass sich unbekannte Täter über einen externen Dienstleister tatsächlich Zugriff auf Kundendaten von Gästen verschafft hatten. „Der Hackerangriff betrifft zum Glück nicht die gesamte Falkensteiner-Gruppe, aber die Mehrheit der österreichischen Hotels“, erklärt Unternehmenssprecherin Alexander Geyer gegenüber der „Krone“.
Insgesamt seien „acht von zehn Hotels“ betroffen, nämlich jenes in Oberösterreich sowie das Hotel in der Steiermark sowie im Burgenland und fünf in Kärnten, plus die Campingplätze in Österreich sowie ein weiterer in Kroatien.
Was alles abgesaugt wurde
„Wir machen Druck, damit unsere externen Dienstleister herausfinden, wo das Datenleck entstanden ist. Alle Gäste sind bereits informiert. Wir ersuchen eindringlich, keine Links anzuklicken. Falkensteiner würde niemals über WhatsApp und SMS Nachrichten mit Zahlungsaufforderungen verschicken. Wir kommunizieren ausschließlich mit der Falkensteiner-URL“, so Geyer.
Zum Glück sei nur von einem Bruchteil der Personen, die kontaktiert wurden, eine Zahlung geleistet worden: „Der Großteil hat sofort gecheckt, dass etwas nicht stimmt. Daten, die abgesaugt wurden, betreffen den Namen, das Buchungsdatum, die E-Mail-Adresse und/oder die Telefonnummer. Zahlungs- und Kreditkartendaten sind nicht betroffen.“ Alle getätigten Buchungen seien weiterhin gültig und müssten nicht noch einmal bestätigt werden.
So wird Kunden geholfen
Für Rückfragen steht der Kundenservice der Falkensteiner-Hotels und Residences unter der Telefonnummer +43 50991111999 sowie info@reservations.falkensteiner.com zur Verfügung. Fragen zum Datenschutz beantwortet das Datenschutzteam unter dataprotection@falkensteiner.com
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