Zum Glück sei nur von einem Bruchteil der Personen, die kontaktiert wurden, eine Zahlung geleistet worden: „Der Großteil hat sofort gecheckt, dass etwas nicht stimmt. Daten, die abgesaugt wurden, betreffen den Namen, das Buchungsdatum, die E-Mail-Adresse und/oder die Telefonnummer. Zahlungs- und Kreditkartendaten sind nicht betroffen.“ Alle getätigten Buchungen seien weiterhin gültig und müssten nicht noch einmal bestätigt werden.