Russland wirft Rapper Kooperation mit Ukraine-Geheimdienst vor

Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine lebte und arbeitete Wassiljew längere Zeit in Russland, wo er auch mit dortigen Musikern kooperierte. Nach Beginn der Invasion verurteilte er jedoch den Krieg und stellte sich öffentlich auf die Seite der Ukraine. Seit 2024 soll er in der Slowakei leben. Im Juli 2026 beschuldigte ihn der russische Geheimdienst FSB, gemeinsam mit ukrainischen Sicherheitsdiensten einen Drohnenangriff auf eine Rüstungsanlage im Moskauer Umland organisiert zu haben. Dabei sollen 35 Drohnen über mehrere Länder geschmuggelt worden sein. Wassiljew wies die Anschuldigungen zurück. Unabhängig bestätigt wurden sie nicht.