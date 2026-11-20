Dänische Polizei:
Mordanschlag auf ukrainischen Rapper vereitelt
Die dänische Polizei hat eigenen Angaben zufolge im September einen Mordanschlag auf den US-ukrainischen Rapper Kyivstoner vereitelt. Die Behörden gehen davon aus, dass der russische Geheimdienst hinter dem geplanten Attentat steckt.
Die Beamten hätten kurz vor einem geplanten Konzert des Musikers am 25. September drei Männer aus dem dänischen Bandenmilieu festgenommen, teilten die Behörden am Freitag mit. Der Staatsanwaltschaft zufolge waren die Verdächtigen mit zwei geladenen Pistolen und zwei Messern auf dem Weg zum Veranstaltungsort nördlich von Kopenhagen. Sie seien um 21.55 Uhr und damit fünf Minuten vor Konzertbeginn gefasst worden. Ein vierter Verdächtiger sei später am Abend festgenommen worden. Den Männern aus dem dänischen Bandenmilieu wird die Unterstützung eines ausländischen Nachrichtendienstes sowie versuchter Mord vorgeworfen. Einem Bericht des Senders DR zufolge wiesen sie die Vorwürfe vor Gericht zurück.
Anwerbungsversuche der Russen in Dänemark
Die russische Botschaft in Kopenhagen hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Dänemark verwies den russischen Verteidigungsattaché des Landes. Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte, es gehe darum, „ein Signal zu senden“. Der russische Botschafter in Kopenhagen sei zudem einbestellt worden, sagte Rasmussen. Der Inlandsgeheimdienst PET hatte im September gewarnt, Russland werbe Dänen an, um Sabotageakte gegen heimische Rüstungsunternehmen mit Verbindungen zur Ukraine zu planen. Laut PET-Chef Rasmus Kieffer-Kristensen hatte es bereits im August einen ähnlichen Angriffsversuch auf den Musiker gegeben – damals in Polen. Dort wurde ein russischer Staatsbürger als Verdächtiger gefasst.
Hinter dem Künstlernamen Kyivstoner steckt Albert Wassiljew (siehe Bild unten), ein 1991 in Kiew geborener Rapper, Blogger und Comedian. Bekannt wurde er zunächst mit derben, humoristischen Internetvideos, ehe er als Mitglied der Hip-Hop-Gruppe „Griby“ große Erfolge feierte. Mit Hits wie „Taet Lyod“ („Das Eis schmilzt“) wurde die Formation 2016 und 2017 auch über die Ukraine hinaus bekannt. Nach einem Streit mit Produzent und Bandmitglied Juri Bardasch stieg Wassiljew 2017 aus und startete seine Solokarriere. Er besitzt neben der ukrainischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.
Russland wirft Rapper Kooperation mit Ukraine-Geheimdienst vor
Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine lebte und arbeitete Wassiljew längere Zeit in Russland, wo er auch mit dortigen Musikern kooperierte. Nach Beginn der Invasion verurteilte er jedoch den Krieg und stellte sich öffentlich auf die Seite der Ukraine. Seit 2024 soll er in der Slowakei leben. Im Juli 2026 beschuldigte ihn der russische Geheimdienst FSB, gemeinsam mit ukrainischen Sicherheitsdiensten einen Drohnenangriff auf eine Rüstungsanlage im Moskauer Umland organisiert zu haben. Dabei sollen 35 Drohnen über mehrere Länder geschmuggelt worden sein. Wassiljew wies die Anschuldigungen zurück. Unabhängig bestätigt wurden sie nicht.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.