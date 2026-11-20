Die zehn Mitgliedsländer des südamerikanischen Fußballverbandes (Conmebol) stehen mit Blick auf die FIFA-Präsidentschaftswahl im März 2027 voll hinter Gianni Infantino.
Der Conmebol-Rat bekräftigte einstimmig „seine entschiedene Unterstützung“ für die Kandidatur Infantinos, wie es in einer Mitteilung nach einer Tagung hieß. Die Unterstützung für den 56-jährigen Präsidenten des Weltverbandes sei dabei über die vergangenen Monate hinweg unverändert geblieben.
Massive Kritik
Darauf habe man sich „als Anerkennung für die Führungsstärke von Infantino und die positiven Veränderungen, die der Weltfußball in den letzten Jahren erfahren hat,“ verständigt. Unter anderem mit seinem inzwischen gescheiterten Plan, WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, hatte Infantino im Sommer massive Kritik ausgelöst, vor allem bei der UEFA. Trotzdem gilt er durch eine breite Machtbasis in Südamerika, Afrika und auch in Asien bei der Wahl als Favorit. Der von der UEFA ins Rennen geschickte französische Verbandspräsident Philippe Diallo und der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima waren zuletzt offiziell als Gegenkandidaten vorgeschlagen worden.
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