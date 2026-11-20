Massive Kritik

Darauf habe man sich „als Anerkennung für die Führungsstärke von Infantino und die positiven Veränderungen, die der Weltfußball in den letzten Jahren erfahren hat,“ verständigt. Unter anderem mit seinem inzwischen gescheiterten Plan, WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, hatte Infantino im Sommer massive Kritik ausgelöst, vor allem bei der UEFA. Trotzdem gilt er durch eine breite Machtbasis in Südamerika, Afrika und auch in Asien bei der Wahl als Favorit. Der von der UEFA ins Rennen geschickte französische Verbandspräsident Philippe Diallo und der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima waren zuletzt offiziell als Gegenkandidaten vorgeschlagen worden.