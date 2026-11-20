Das Fußball-Duell zwischen Grün-Weiß und Blau-Weiß hat einen klaren Sieger hervorgebracht. Der Linzer Zweitliga-Tabellenführer gewann am Freitagabend in Wien bei der zweiten Mannschaft des SK Rapid 6:1. Die Blau-Weißen bauten ihren Vorsprung auf die Vienna, die erst am Samstag spielt, vorläufig auf acht Punkte aus. Der FAC besiegte daheim die Young Violets 3:1, Voitsberg kam in St. Pölten zu einem 2:0-Erfolg. Drei Punkte gab es im Kellerduell für Kapfenberg gegen Wels.