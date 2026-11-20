Das Fußball-Duell zwischen Grün-Weiß und Blau-Weiß hat einen klaren Sieger hervorgebracht. Der Linzer Zweitliga-Tabellenführer gewann am Freitagabend in Wien bei der zweiten Mannschaft des SK Rapid 6:1. Die Blau-Weißen bauten ihren Vorsprung auf die Vienna, die erst am Samstag spielt, vorläufig auf acht Punkte aus. Der FAC besiegte daheim die Young Violets 3:1, Voitsberg kam in St. Pölten zu einem 2:0-Erfolg. Drei Punkte gab es im Kellerduell für Kapfenberg gegen Wels.
Philipp Moizi brachte Rapid II zunächst in Führung (13.). Doch Tore von Jacob Collmann (15., 32.) und Romeo Vucic (22.) binnen 17 Minuten bescherten den Linzern eine 3:1-Halbzeitführung. Nach der Pause trafen auch Dario Kreiker (49.), David Riegler (70.) und Nico Grimbs (80.) für die Oberösterreicher, die damit ihren fünften Sieg in Folge (bei 20:2 Toren) feierten.
Siege für Voitsberg, FAC, Kapfenberg
Für Aufsteiger Voitsberg waren Paolo Jager (44.) und Andreas Radics (65.) in St. Pölten erfolgreich. Die Weststeirer verbesserten sich mit nun 18 Punkten auf Rang sieben, während die Niederösterreicher bei 15 Zählern auf Platz zwölf liegen. In Floridsdorf schossen Simon Filipovic (13.), Mario Vucenovic (80.) und Tomislav Glavan (86.) den FAC gegen den zweiten Veilchen-Anzug zum Sieg. Marco Hausjell netzte für die Austria, die nach Gelb-Rot für Lars Stöckl die Partie zu zehnt beendete, vom Elfmeterpunkt (69.). Die Young Violets (23) bleiben Dritte, der FAC (17) ist Achter.
Kapfenberg kam daheim gegen Hertha Wels zu einem wichtigen 1:0-Erfolg. Adrian Marinovic erlöste die Steirer nach gut einer Stunde (59.). Antonio Sokcevic sah bei den Gastgebern in der Schlussphase binnen vier Minuten zweimal Gelb und musste vom Platz. Während sich der KSV mit nun elf Zählern an Rapid II (8) vorbei auf Rang 14 vorschob, bleiben die Welser (8) nach ihrer vierten Niederlage in Serie Schlusslicht. Im Abendspiel empfängt noch Austria Salzburg die Admira.
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