Schlagerstar Florian Silbereisen (45) trauert um eine enge Vertraute. Seine langjährige Kostümbildnerin ist nur wenige Tage vor der Aufzeichnung der TV-Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“ gestorben.
Eine Sprecherin des Senders ARD hat den Tod der Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister bestätigt, wie mehrere Medien berichten. Silbereisen hat lange mit Schleuß-Gillmeister zusammengearbeitet. „Ich habe die Elke kennengelernt, das war 1989, damals bin ich zum ersten Mal in einer Show aufgetreten, wo sie auch mit dabei war“, erzählte Silbereisen einmal in einem MDR-Interview.
Schleuß-Gillmeister war noch in die Vorbereitungen für die beliebte Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Silbereisen involviert, berichtet die ARD-Sprecherin. Der choreografische Leiter Ludwig Mond schrieb in einem berührenden Beitrag auf Instagram, dass der Abschied „manchmal plötzlicher als gedacht“ komme.
Hier sehen Sie den Instagram-Beitrag von Ludwig Mond:
„Ich hatte immer Respekt vor deiner Standhaftigkeit, deinem unermüdlichen Ehrgeiz und deiner jahrzehntelangen Erfahrung“, schrieb Mond. Erst vor ein paar Tagen habe er mit der Schleuß-Gillmeister noch die Kostüme für die TV-Show besprochen. „Jetzt schaust du sie dir von oben an“, schrieb Mond. „Mach‘s gut, Elke.“
Sibereisen ist „sehr, sehr dankbar“
Die Zusammenarbeit zwischen Silbereisen und der Kostümbildnerin wurde besonders eng geworden, als er die „Feste“-Shows als Showmaster übernommen hat, erzählte Silbereisen. Schleuß-Gillmeister habe ihn dafür eingekleidet. Mit seinen bunten Anzügen „bin ich den Zuschauerinnen und Zuschauern aufgefallen und Elke hat da einen großen Anteil beigetragen“, verriet Silbereisen. Dafür sei er der Kostümbildnerin „sehr, sehr dankbar.“
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