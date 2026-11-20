Sibereisen ist „sehr, sehr dankbar“

Die Zusammenarbeit zwischen Silbereisen und der Kostümbildnerin wurde besonders eng geworden, als er die „Feste“-Shows als Showmaster übernommen hat, erzählte Silbereisen. Schleuß-Gillmeister habe ihn dafür eingekleidet. Mit seinen bunten Anzügen „bin ich den Zuschauerinnen und Zuschauern aufgefallen und Elke hat da einen großen Anteil beigetragen“, verriet Silbereisen. Dafür sei er der Kostümbildnerin „sehr, sehr dankbar.“