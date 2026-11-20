„Ruf den Papa an! Der Papa hat dir nichts getan. Ruf den Papa an!“ Diesen Satz würde Patrick Burger seinem jüngeren Ich heute gerne mit auf den Weg geben. Als seine Eltern sich trennten, war er 13 Jahre alt. Er entschied sich dafür, bei seiner Mutter im „Nest“ in Wien zu bleiben – auch, weil er sich dort mehr Freiheiten erhoffte. „Mir waren Skateboard fahren und meine Freunde einfach wichtiger als alles andere zu dem Zeitpunkt und cool sein“, erinnert er sich. Mit 15 Jahren schmiss der Wiener die Schule hin und begann eine Lehre in einem Reisebüro. Als er dann sein eigenes Gehalt verdiente, wurde er früh zu einem „Erwachsenen“ und zog mit 16 zu seiner Freundin – ebenfalls ein Scheidungskind.