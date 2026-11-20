Die Aktie wurde am Donnerstag zum ersten Mal an der Börse Nasdaq gehandelt. Der Erfolgslauf schien zunächst weiterzugehen: Der erste Kurs lag mit 111,50 Dollar um 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Damit war Anthropic rund zwei Billionen Dollar wert. Danach ging es abwärts. Aus dem regulären US-Handel ging die Aktie am ersten Tag mit einem Kurs von 97,17 Dollar (88,5 Euro). Das war immer noch ein Aufschlag von gut 17 Prozent auf den Ausgabepreis.