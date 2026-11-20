Die KI-Firma Anthropic hat einen Rekord-Börsengang hingelegt. Das Unternehmen verdiente umgerechnet knapp 100 Milliarden Euro. Vor dem Wochenende ist von dieser Euphorie nichts mehr zu spüren, die Aktie rutschte zeitweise mehr als elf Prozent ab.
Im frühen US-Handel verlor das Papier an ihrem zweiten Handelstag zeitweise mehr als elf Prozent und rutschte an die Marke von 86 US-Dollar (rund 78 Euro) und damit in die Nähe des Ausgabepreises. Anthropic hatte den Ausgabepreis auf 83 Dollar (75,7 Euro) festgesetzt – angesichts einer hohen Nachfrage von Interessenten deutlich über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar.
Zudem bot Anthropic über 150 Millionen Aktien mehr zum Kauf an als ursprünglich geplant. Damit machte die KI-Firma richtig Kasse und legte mit einem Erlös von 107,3 Milliarden Dollar (etwa 97,3 Milliarden Euro) den bisher größten Börsengang hin.
Die Aktie wurde am Donnerstag zum ersten Mal an der Börse Nasdaq gehandelt. Der Erfolgslauf schien zunächst weiterzugehen: Der erste Kurs lag mit 111,50 Dollar um 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Damit war Anthropic rund zwei Billionen Dollar wert. Danach ging es abwärts. Aus dem regulären US-Handel ging die Aktie am ersten Tag mit einem Kurs von 97,17 Dollar (88,5 Euro). Das war immer noch ein Aufschlag von gut 17 Prozent auf den Ausgabepreis.
Am Freitag waren Technologie-Aktien auf breiter Front unter Druck. Bei Anthropic muss man als Investor daran glauben, dass die Zukunftsversprechen aufgehen – denn bisher gibt es vor allem hohe Verluste und Ausgaben, wenn auch das Geschäft schnell wächst. Ab dem Börsendebüt konnten zudem auch viele Anthropic-Mitarbeiter Aktien verkaufen. Es ist allerdings unklar, ob das zu der Talfahrt beitrug.
Expertin: Erinnert an SpaceX
Die Entwicklung erinnere an den Börsengang von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX, sagte Börsenexpertin Monika Rosen am Freitag vor Börsenstart zur APA. „Die Eröffnung war sehr euphorisch, aber dann konnte dieses Momentum nicht gehalten werden und das sehen wir hier jetzt auch.“
„Anthropic ist der Leuchtturm der KI-Branche“, sagte die Expertin von e-fundresearch. Die Anleger hätten große Hoffnungen in den Börsengang gesetzt, die am Donnerstag auch erfüllt wurden. Mittlerweile zeigten sich jedoch „erste Risse“.
Dass man an ein Unternehmen wie Anthropic glaubt, das hohe Verluste schreibt, ist nach Ansicht Rosens für die vergangenen Jahre schon eher ungewöhnlich. Grundsätzlich werden Gewinne verlangt, allerdings gebe es Ausnahmen: Weltraum und KI. Bei beiden Themen seien die Anleger der Meinung, dort spiele sich die Zukunft ab. „Dass KI monumental ist, wird verstanden, beim Weltraum liegt es auf der Hand“, sagte Rosen.
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