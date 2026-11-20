Doch mit Fortdauer der Partie gaben die Hausherren – zum 24. Mal in Folge im ausverkauften Stadion – das Spiel aus der Hand. So gelang Alexander Schmidt (38.) noch vor der Pause der Ausgleich. Danach jubelte er besonders provokant vor der Fantribüne der Austrianer. So wurde es erstmals richtig hitzig im Flutlichtspiel. „Von uns war es teilweise ein bisschen unnötig. Aber ich glaube, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, meinte Admira-Verteidiger Matteo Meisl im Anschluss.