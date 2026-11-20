Trotz früher Führung durch Christian Gebauer musste sich Austria Salzburg im Spitzenspiel am Freitagabend gegen die Admira mit 1:2 geschlagen geben. Just ein Salzburger erzielte den Siegestreffer für die Südstädter. Für die Violetten ist es die zweite Niederlage in Folge.
Alles begann perfekt: Christian Gebauer brachte Austria Salzburg in der elften Minute im Zweitliga-Spitzenspiel gegen die Admira in Führung. Für den Routinier war es der achte Saisontreffer. „Er ist unsere Lebensversicherung“, würdigte Teamkollege Christoph Gruber die Leistung seines Mitspielers zu Recht.
Doch mit Fortdauer der Partie gaben die Hausherren – zum 24. Mal in Folge im ausverkauften Stadion – das Spiel aus der Hand. So gelang Alexander Schmidt (38.) noch vor der Pause der Ausgleich. Danach jubelte er besonders provokant vor der Fantribüne der Austrianer. So wurde es erstmals richtig hitzig im Flutlichtspiel. „Von uns war es teilweise ein bisschen unnötig. Aber ich glaube, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, meinte Admira-Verteidiger Matteo Meisl im Anschluss.
Der Kuchler selbst stand in der zweiten Hälfte im Mittelpunkt: Nach einer Ecke köpfelte Meisl (49.) vor Mama, Papa, Schwester und einigen Freunden zum 2:1 ein. Die beste Sicht hatte jedoch Bruder Luca im Trikot bei der Austria. „Ich glaube, dass ich ihm irgendwann mal etwas zahlen werde“, schmunzelte der Siegestorschütze angesprochen auf eine mögliche Wetter mit seinem Bruder.
Gegen Ende der Partie drückten die Maxglaner zwar auf den Ausgleich, der jedoch nicht gelang. „Wir müssen so enge Partien auf unsere Seite ziehen“, meinte Gruber. Torschütze Gebauer seufzte: „Nach dem Spiel tut’s sehr weh.“ Denn es war die zweite Niederlage in Folge für die Elf von Coach Christian Schaider.
Jungbullen duellieren sich mit Tiroler Klub
Liefering empfängt heute Wacker Innsbruck. Es ist das erste Duell der beiden Klubs seit 8. April 2022. Damals hat Liefering mit Spielern wie Lens-Legionär Samson Baidoo oder Sturm-Spieler Oumar Diakite unter Trainer Rene Aufhauser 0:1 verloren.
ADMIRAL 2. Liga: Austria Salzburg – Admira 1:2 (1:1). Tore: Gebauer (11.); Schmidt (38.), Meisl (49.). – SV Austria Salzburg (3-4-3): Nesler-Täubl; Gruber (73. Crnkic), Meisl, Hofer; Eder (90. Schweighofer), Rieder, Rottensteiner, Pirkl (73. Rohrmoser); Gebauer, Mahmoud, Huetz (73. Kronberger). – Austria Salzburg-Stadion, 1566, Bosnjak.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.