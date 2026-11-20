Die Kärntner erkämpften sich am Freitag ein 27:27 (15:15) in Bruck an der Mur bei den BT Füchsen und überstanden mit ihrem fünften Unentschieden auch das elfte Saisonspiel ungeschlagen. Verfolger Schwaz kann mit einem Sieg am Samstag in Hard bis auf einen Punkt an den Leader heranrücken. „Das war Werbung für den Handball“, sagte Ferlach-Obmann Walter Perkounig.