Die Mehrwertsteuersenkung von 10 auf 4,9 Prozent Anfang Juli dieses Jahres hat in Österreich für große Aufregung gesorgt. Vor allem deshalb, weil sich die Einsparungen für die Haushalte in Grenzen hielten. 20 Wochen später testete Krone+, wie sich die Preise seither entwickelt haben.
Ende Jänner hatte der Ministerrat jene Produkte festgelegt, die von einer Senkung der Mehrwertsteuer von 10 auf 4,9 Prozent betroffen sein würden. Am 1. Juli 2026 trat die Preisentlastung für die Bürger tatsächlich in Kraft. Die Politik hatte mit Einsparungen von rund 100 Euro pro Jahr für jeden Haushalt geworben. Die Kosten von rund 400 Millionen Euro sollten großteils durch die Paketsteuer finanziert werden.
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