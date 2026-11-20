Das erste von drei Duellen der „Champions-Hockey-League-Fighter“ binnen drei Wochen begann für die 99ers in Salzburg sehr schmerzhaft: Nach neun Minuten musste Max Lagace, der nach Adduktoren-Verletzung gerade erst sein Comeback gefeiert hatte, wieder verletzt vom Eis – wutentbrannt donnerte der kanadische Ex-NHL-Goalie seinen Stock auf die Bande, das lässt nichts Gutes erwarten! Bitter für die 99ers, die eben erst den Vertrag von Lagace-Ersatz Henri Kiviaho aufgelöst hatten.