Achterbahn der Gefühle für Eishockey-Meister Graz! Die 99ers bleiben in der ICEHL nach einem irren 4:3 nach Verlängerung in Salzburg auf der Siegerstraße, zeigten dabei Steherqualitäten. Star-Goalie Max Lagace schockte aber alle im Grazer Lager, fuhr früh verletzt vom Eis.
Das erste von drei Duellen der „Champions-Hockey-League-Fighter“ binnen drei Wochen begann für die 99ers in Salzburg sehr schmerzhaft: Nach neun Minuten musste Max Lagace, der nach Adduktoren-Verletzung gerade erst sein Comeback gefeiert hatte, wieder verletzt vom Eis – wutentbrannt donnerte der kanadische Ex-NHL-Goalie seinen Stock auf die Bande, das lässt nichts Gutes erwarten! Bitter für die 99ers, die eben erst den Vertrag von Lagace-Ersatz Henri Kiviaho aufgelöst hatten.
Mit dem starken Nico Wieser im Tor gab’s dann ein Auf und Ab – die 99ers führten 2:0, Raffl aber glich per Doppelpack aus. Nach Böhm-Tor sah’s ganz nach Salzburg-Sieg aus, doch Paul Huber erzwang 45 Sekunden vor Ende die Overtime, in der erst das Siegestor von Collins wegen einer Tormann-Behinderung aberkannt wurde, Nick Swaney dann aber doch den 4:3-Sieg für Graz klarmachte.
Von Salzburg ging’s noch am Freitagabend für die 99ers direkt zur Übernachtung nach Bruck, ab 17.30 Uhr wird am Samstag das ICEHL-Doppel in Kapfenberg gegen Vorarlberg abgeschlossen. Und da soll natürlich der nächste Sieg her.
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