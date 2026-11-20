Einen schrecklichen Tod musste im Sommer 2024 ein Pensionist in einem auf demenzkranke Patienten spezialisierten Heim in Kärnten erleiden. Der verwirrte Mann – „der Onkel war immer so durstig!“, wie der Neffe später erzählt – war nachts allein und unbeobachtet durch die Räume geirrt, hatte in einem Küchenschrank einen 5-Liter-Kanister gefunden und daraus getrunken.