Das politische Parkett ist für Christiane Frauscher nicht ungewohnt, das Rampenlicht schon: Seit 12. November ist die ehemalige Spitzenbeamtin neue Wirtschaftslandesrätin für die ÖVP. Im Antrittsinterview mit der „Krone“ gibt sich die 52-Jährige sachorientiert. In viele Themen ist sie aus ihrer Zeit als Finanzdirektorin bereits eingearbeitet. Doch schon in ihrer zweiten Arbeitswoche gibt es beim Thema Windkraft einen Schlagabtausch mit dem Koalitionspartner FPÖ.