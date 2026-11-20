Schwerverbrecher, die noch Kinder sind, machen Wiens Straßen unsicher. Immer häufiger haben es Polizisten mit Zwölf- und 13-Jährigen zu tun, die gravierende Straftaten begehen. Weil sie vor dem Gesetz strafunmündig sind, drohen keine Konsequenzen. Eine „kleine“ Maßnahme könnte der Exekutive helfen.
Sie prügeln, vergewaltigen und brechen in Geschäftslokale ein. Doch weil sie unter 14 Jahre alt sind, passiert ihnen nichts. Die (Bundes-)Politik eiert um das Thema der jugendlichen Intensivtäter herum. Das Strafalter zu senken, wäre eine Möglichkeit. Doch in der Bundesregierung findet sich dazu keine einheitliche Linie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.