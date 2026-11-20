Sie prügeln, vergewaltigen und brechen in Geschäftslokale ein. Doch weil sie unter 14 Jahre alt sind, passiert ihnen nichts. Die (Bundes-)Politik eiert um das Thema der jugendlichen Intensivtäter herum. Das Strafalter zu senken, wäre eine Möglichkeit. Doch in der Bundesregierung findet sich dazu keine einheitliche Linie.