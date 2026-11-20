Alpöge hofft auf „Einblick in Wunder“

Alpöge selbst blickt hingegen optimistisch auf die Entwicklung. Zwar sei es verständlich, wenn Mathematiker den möglichen Verlust eines ihrer wichtigsten Forschungsziele als schmerzhaft empfänden. Zugleich habe ihn der Fortschritt so sehr beeindruckt, dass er darin den Beginn von etwas viel Größerem sehe. „Ich hoffe, dass der Beweis einen Einblick in die Wunder ermöglicht, die vor uns liegen, und uns die Freude und das Staunen zeigt, die wir in den einfachsten Dingen bald entdecken werden“, schrieb er.