Seit mehr als 160 Jahren versuchen Mathematiker, eines der größten Rätsel ihrer Disziplin zu knacken. Generationen von klugen Köpfen scheiterten an der sogenannten Riemannschen Vermutung. Nun könnte ausgerechnet eine Künstliche Intelligenz den Durchbruch geschafft haben. Ein Mathematiker des KI-Unternehmens Anthropic behauptet, gemeinsam mit dem Sprachmodell Claude einen Beweis gefunden zu haben. Sollte sich dieser als korrekt erweisen, wäre das eine mathematische Sensation historischen Ausmaßes.
Aufgestellt wurde die Riemannsche Vermutung bereits 1859 vom deutschen Mathematiker Bernhard Riemann. Sie beschäftigt sich mit einer der grundlegendsten Fragen der Mathematik: Gibt es hinter der scheinbar zufälligen Verteilung der Primzahlen eine verborgene Ordnung?
Primzahlen sind jene Zahlen, die nur durch eins und sich selbst teilbar sind – etwa 2, 3, 5, 7, 11 oder 13. Obwohl sie eine zentrale Rolle in der Mathematik spielen, ist bis heute nicht vollständig geklärt, nach welchem Muster sie auf der Zahlenreihe auftauchen. Riemann vermutete, dass ihre Verteilung einer tieferliegenden mathematischen Struktur folgt. Seine Vermutung ist bis heute unbewiesen und gilt als eines der berühmtesten ungelösten Probleme überhaupt.
Der Mathematiker Alpöge will mit KI eines der größten Rätsel der Mathematik gelöst haben:
Mathematiker arbeitete mit Claude
Nun sorgt Levent Alpöge, Mathematiker und Mitarbeiter des KI-Unternehmens Anthropic, für Aufsehen. Am Freitag erklärte er auf seiner Website, gemeinsam mit dem KI-Modell Claude einen Beweis für die Riemannsche Vermutung entdeckt zu haben. „Ich glaube, dass ich gemeinsam mit Claude einen Beweis für die Riemannsche Vermutung gefunden habe“, schrieb Alpöge.
Wie das Magazin „Scientific American“ berichtet, hat der Mathematiker seinen Beweis in der Programmiersprache Lean formuliert. Das Besondere daran: Lean kann mathematische Argumente Schritt für Schritt überprüfen und feststellen, ob die einzelnen Schlussfolgerungen logisch korrekt sind. Damit lässt sich zumindest ein wichtiger Teil der üblichen Unsicherheit bei mathematischen Beweisen ausschließen. Allerdings muss zunächst geprüft werden, ob der Beweis tatsächlich richtig formuliert wurde und die Vermutung vollständig abdeckt.
Was ein solcher Beweis bedeuten würde
Alpöge geht sogar noch weiter. Seinen Angaben zufolge bezieht sich sein Beweis auf die sogenannte verallgemeinerte Riemannsche Vermutung. Dabei handelt es sich um eine wesentlich umfassendere Version des ursprünglichen Problems, die zahlreiche weitere mathematische Zusammenhänge einschließt.
Sollte sich der Beweis bestätigen, wäre das weit mehr als die Lösung eines einzelnen Rätsels. Zahlreiche mathematische Aussagen, deren Gültigkeit bislang nur unter der Voraussetzung der Riemannschen Vermutung angenommen werden kann, könnten damit ebenfalls abgesichert werden. Die Auswirkungen auf die Zahlentheorie wären enorm. Ein solcher Durchbruch würde das Verständnis der Primzahlen und ihrer Verteilung grundlegend erweitern.
Allerdings wäre damit nicht automatisch eine technische Revolution verbunden. Weder würde das Internet plötzlich schneller funktionieren noch würden Banken ihre Systeme umstellen müssen. Die Bedeutung läge zunächst vor allem in der Mathematik selbst – und in der Frage, was Künstliche Intelligenz mittlerweile leisten kann.
KI krempelt die Mathematik um
Der mögliche Durchbruch wäre auch der vorläufige Höhepunkt eines außergewöhnlichen Jahres für Künstliche Intelligenz. Noch vor kurzer Zeit galten Sprachmodelle bei komplexen mathematischen Aufgaben als wenig verlässlich. Mittlerweile erzielen sie bei immer anspruchsvolleren Problemen bemerkenswerte Ergebnisse.
Alpöge selbst stand bereits mehrfach im Mittelpunkt dieser Entwicklung. Im Juli präsentierte er eine von Claude erarbeitete Lösung für die sogenannte Jacobische Vermutung, ein weiteres schwieriges mathematisches Problem. Im September sorgte zudem eine Kontroverse um mathematische Ergebnisse von OpenAI für Schlagzeilen. Dabei stand der Vorwurf im Raum, das Unternehmen habe Arbeiten von Mathematikern übernommen.
In den sozialen Medien wird bereits ein Paukenschlag für die Mathematik vermutet:
Arbeitslose Mathematiker „unser kleinestes Problem“
Für die Mathematik könnte sich damit eine grundsätzliche Veränderung abzeichnen. Sollte eine KI tatsächlich ein Problem lösen, an dem die klügsten Köpfe der Welt seit Generationen scheitern, wäre das ein Beleg für Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was Sprachmodelle bisher gezeigt haben.
Der MIT-Mathematiker Andrew Sutherland hatte die Tragweite eines solchen Szenarios bereits einmal drastisch beschrieben: „Eine KI, die die Riemannsche Vermutung beweisen kann, wäre keine, der ich begegnen möchte. Wenn das passiert, werden Mathematiker, die ihren Arbeitsplatz verlieren, unser kleinstes Problem sein.“
Alpöge hofft auf „Einblick in Wunder“
Alpöge selbst blickt hingegen optimistisch auf die Entwicklung. Zwar sei es verständlich, wenn Mathematiker den möglichen Verlust eines ihrer wichtigsten Forschungsziele als schmerzhaft empfänden. Zugleich habe ihn der Fortschritt so sehr beeindruckt, dass er darin den Beginn von etwas viel Größerem sehe. „Ich hoffe, dass der Beweis einen Einblick in die Wunder ermöglicht, die vor uns liegen, und uns die Freude und das Staunen zeigt, die wir in den einfachsten Dingen bald entdecken werden“, schrieb er.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.