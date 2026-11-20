Im zweiten Drittel tat man sich deutlich schwerer. Nach dem ersten gelungenen Angriff (Minute 30) hatte Witting eine ganz dicke Möglichkeit, die Haie in Führung zu bringen.

Und so war es einmal mehr der Gegner, der Effizienz bewies. Linz-Stürmer Gregory Moros kam zwei Minuten Später frei zum Schuss und platzierte diesen zwischen den Beinen von Sam Harvey zum 1:0-Führungstreffer für die Gäste.