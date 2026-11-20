Gegen die Black Wings aus Linz samt Ex-Hai Brady Shaw gab es für die Innsbrucker eine bittere 1:2-Niederlage nach Verlängerung. Auch das dritte Spiel unter Trainer Ville Kolppanen war wieder ein kämpferischer Auftritt, doch am Ende stand die zehnte Niederlage in Folge zu Buche.
Rund 1800 Fans sahen im ersten Drittel einen sehr ausgeglichenen Kampf der Innsbrucker mit den Black Wings aus Linz. Schüsse auf beiden Seiten, ohne die ganz großen Möglichkeiten. Auch das eine Powerplay konnten die Haie nicht nutzen. Haie Kapitän Marcel Witting brachte es auf den Punkt: „Wir haben heute zwei Mannschaften die das gleiche Eishockey spielen wollen, eigentlich geil, wir müssen die Scheibe mehr zum Tor bringen dann passt das.“ Zum Tor brachte man die Scheibe, sogar zweimal an die Latte, aber nicht in das Gehäuse des Linzer Goalies.
Im zweiten Drittel tat man sich deutlich schwerer. Nach dem ersten gelungenen Angriff (Minute 30) hatte Witting eine ganz dicke Möglichkeit, die Haie in Führung zu bringen.
Und so war es einmal mehr der Gegner, der Effizienz bewies. Linz-Stürmer Gregory Moros kam zwei Minuten Später frei zum Schuss und platzierte diesen zwischen den Beinen von Sam Harvey zum 1:0-Führungstreffer für die Gäste.
Wieder ein Gegentreffer, dem man nachlaufen muss. Das brachte die Innsbrucker sichtlich aus dem Tritt. Kaum Entlastungsangriffe, die Gäste kamen immer wieder gefährlich vor das Tor, konnten aber nicht erhöhen.
Punktgewinn
Im dritten Drittel spielte die Truppe von Trainer Ville Kolppanen wieder mutiger nach vorne, scheiterte aber immer wieder am Linzer Schlussmann. Doch dann erlöste Niklas Bretschneider (57.) die Haie, der nach Zuspiel von Philipp Lindner und Kevin Macierzynski letztlich in die Overtime rettete.
Dort dauerte es allerdings lediglich 62 Sekunden, bis erneut Gregory Moro einnetzte und damit den 2:1-Endstand besorgte und damit die zehnte Niederlage in Folge für die Haie bedeutete.
„Wir können nur versuchen, versuchen, versuchen und irgendwann wird es klappen.“ sagte Innsbruck-Goalie Sam Harvey nach der Partie.
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