Golf-Ass Sepp Straka hat beim PGA-Turnier RSM Classic auf St. Simons Island (Georgia) eine schwache zweite Runde gespielt und dadurch den Cut ins Wochenende verpasst.
Der 33-jährige Wiener kam am Freitag bei windigen und verregneten Bedingungen nur auf eine 76 (4 über Par). Durch sechs Bogeys auf den ersten elf Löchern geriet Straka bei dem 7,4-Millionen-Dollar-Event ins Hintertreffen, zwei Birdies danach waren zu wenig.
Die nächste Chance bietet sich dem zweifachen Ryder-Cup-Champion in zwei Wochen bei der Hero World Challenge auf den Bahamas. Beim Einladungsturnier von Tiger Woods will der Gastgeber und US-Star sein Comeback auf dem Golfplatz geben.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.