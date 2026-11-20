Ein neuer Fernseher soll her, weil er zum „Black Friday“ so günstig ist, aber die Summe am Konto reicht gerade noch so für den Wocheneinkauf: Dann greifen viele beim Online-Shopping gerne auf einen Ratenkauf oder die Option, erst in einem Monat zu bezahlen, zurück. In den sozialen Medien prahlten Jugendliche mit ihren „Klarna-Schulden“.