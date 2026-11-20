Die Demokraten, die im Jänner die Führung sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat die Führung übernehmen werden, planen, ihre künftige Position im Kongress auch zu dazu nutzen, um die einflussreichsten Unternehmen der Branche genauer zu beleuchten. Demokratische Politiker forderten bereits im Oktober die Firmen OpenAI, Anthropic, Meta, die Alphabet-Tochter Google sowie SpaceX auf, ihre Sicherheitspraktiken detailliert darzulegen. Die Konzerne sollten zudem Vorfälle melden, bei denen ihre KI-Werkzeuge Handlungen ausführten, die von den Entwicklern nicht beabsichtigt waren.