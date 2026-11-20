Um im Kampf um die KI-Vorherrschaft die Nase vorn zu haben, will US-Präsident Donald Trump die neue Technologie einerseits so wenig wie möglich einem Regelwerk unterwerfen, andererseits will er aber die Bewegungsfreiheit der US-Techfirmen einschränken. Denn der Bau von Rechenzentren im Ausland soll verboten werden.
„Wir werden unseren Unternehmen nicht erlauben, Rechenzentren außerhalb unseres Landes zu bauen“, sagte Trump am Freitag in einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Wer dennoch im Ausland baue, müsse mit einer „enormen Steuer“ rechnen, kündigte der Staatschef an. Was die rechtliche Grundlage dafür sein könnte, bleibt aber unklar.
Google-Rechenzentrum entsteht in Oberösterreich
Derzeit baut etwa Google ein Rechenzentrum in Kronstorf in Oberösterreich. Trump äußerte sich nach seiner Rückkehr von einer Asien-Reise zum Thema Künstliche Intelligenz. Der rasante Ausbau von Datenzentren weltweit ist wegen der Bedenken über den Energie- und Wasserverbrauch zu einem Politikum geworden. Auch das Rechenzentrum in Kronstorf ist umstritten. US-Techfirmen bauen derzeit weltweit zahlreiche Rechenzentren.
Die Demokraten, die im Jänner die Führung sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat die Führung übernehmen werden, planen, ihre künftige Position im Kongress auch zu dazu nutzen, um die einflussreichsten Unternehmen der Branche genauer zu beleuchten. Demokratische Politiker forderten bereits im Oktober die Firmen OpenAI, Anthropic, Meta, die Alphabet-Tochter Google sowie SpaceX auf, ihre Sicherheitspraktiken detailliert darzulegen. Die Konzerne sollten zudem Vorfälle melden, bei denen ihre KI-Werkzeuge Handlungen ausführten, die von den Entwicklern nicht beabsichtigt waren.
Die Sorgen der Amerikaner
Die rasante KI-Entwicklung bereitet vielen Amerikanern große Sorgen. In der Bevölkerung wächst zudem der Widerstand gegen den Bau von Rechenzentren wegen des hohen Strom- und Wasserverbrauchs sowie möglicher Umweltschäden. Einer im Oktober veröffentlichten Reuters-Umfrage zufolge ist die Mehrheit der Wähler der Ansicht, dass die Trump-Regierung und der Kongress die Risiken der Technologie nicht ernst genug nehmen.
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