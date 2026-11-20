Während der Fahrt geht plötzlich die hintere Autotür auf, ein Passagier fällt hinaus und wird tödlich verletzt. Was nach dem Skript eines schlechten Horrorfilms klingt, wurde – wie berichtet – auf der Westautobahn bei St. Valentin (NÖ) bittere Wirklichkeit, als die 18-jährige Sally aus dem Großraum Kirchdorf/K. auf tragische Art ums Leben kam.