Am Ende gab es aber dann aber noch eine weitere Überraschung für die Rampensäue: Weil sie beim „Ausscheidungsspiel“ als erste Teams in die Jauchegrube plumpsten, müssen sich Lisa und Geri sowie Elsa und Beverly in der nächsten Folge von „Forsthaus Rampensau“ ebenfalls in einem „Raus-Rein-Spiel“ matchen.