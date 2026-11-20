Hochspannung im „Forsthaus Rampensau“: Beim „Großen Absägen“ flogen nicht nur die „Sägeblätter“ tief, es kochten auch die Emotionen hoch. Am Ende kam es zwischen Julian und Tom sowie Peter und Alisa zum Stechen. Aber welches Team konnte sich im „Raus-Rein-Spiel“ durchsetzen?
Beim „Großen Absägen“ hatten es die Rampensäue dieses Mal auf das „Mein Gemeindebau“-Duo Julian und Tom sowie auf Bauer Peter und seine Alisa abgesehen, die vier bzw. drei „Sägeblätter“ kassierten.
Doch eine Entscheidung darüber, wer die Kärntner Alm verlassen muss, sollte erst am nächsten Morgen getroffen werden. Dann mussten die angesägten Rampensäue nämlich zum gefürchteten „Raus-Rein-Spiel“ antreten. Was dieses Mal über den Verbleib im Forsthaus entscheiden sollte? Simples Stifte fangen – das von Runde zu Runde um einen Stift gesteigert wurde!
„Ich hab‘s verkackt“
In Runde eins trat Alisa gegen Julian an. Stift eins: gefangen! Zwei Stifte: gefangen! Und dann der Schock: Bei drei Stiften griff Alisa daneben. Und Julian? Der erwischte ebenfalls nur einen von drei Stiften.
Immerhin: Beim zweiten Versuch haben beide den Dreh raus. Auch die vier Stifte fing Alisa wie ein Profi. Julian schaffte es allerdings nicht, alle Stifte aufzufangen. Oder wie er es ausdrückte: „Da hab ich‘s verkackt.“ Runde eins ging also an Alisa.
„Geh scheißen!“
Nun mussten Peter und Tom ran. Flink fingen die beiden jeweils einen, zwei und drei Stifte. Und während Peter auch bei vier Stiften nicht lang fackelte, rutschte Tom ein Stift durch. „Geh scheißen!“, ärgerte er sich.
Doch die Entscheidung war hier noch lange nicht gefallen. Denn in Runde drei patzte Alisa bei vier Stiften – und Julian schaffte doch glatt den Ausgleich!
Irres Match von Tom und Peter
Auf in Runde vier – und da wurde es richtig spannend. Peter und Tom fingen Stift, um Stift, um Stift. Unglaubliche 14 Stifte lagen am Ende auf den Händen des Bauern und des Gemeindebau-Bewohners.
Ein Wahnsinn, aber Peter meisterte auch diese Aufgabe. Und Tom? Der zeigte sich kämpferisch, aber ein Stift rutschte ihm beim Fangen durch. Was für ein Pech! Und dann flossen auch schon die Tränen und Julian und die restlichen Rampensäue mussten trösten.
Doch so ist nun mal das Spiel im „Forsthaus Rampensau“: Julian und Tom mussten nach ihrer Niederlage zusammenpacken und die Kärntner Alm verlassen. Ein tränenreicher Abschied der „Sieger der Herzen“ ...
Am Ende gab es aber dann aber noch eine weitere Überraschung für die Rampensäue: Weil sie beim „Ausscheidungsspiel“ als erste Teams in die Jauchegrube plumpsten, müssen sich Lisa und Geri sowie Elsa und Beverly in der nächsten Folge von „Forsthaus Rampensau“ ebenfalls in einem „Raus-Rein-Spiel“ matchen.
Wer zeigt in der nächsten Woche im „Raus-Rein-Spiel“ Nerven, wer hat die Nase vorn und wer muss die Koffer packen? Das gibt‘s wieder am Freitag um 20:15 Uhr bei „Forsthaus Rampensau“ auf JOYN und ATV.
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