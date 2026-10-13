Akkubrände: So wappnet sich die Abfallwirtschaft

Technisches Museum Wien. An einem sonnigen Herbsttag treffen sich im Festsaal des altehrwürdigen Baus beim Brandschutz Forum Abfallwirtschaft des Verbandes Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) mehr als 130 Vertreter der Abfallwirtschaft sowie Brandbekämpfungsspezialisten zum Austausch. Die Frage, die alle beschäftigt: Wie können Betriebe sich für die stetig steigende Gefahr durch Akkubrände rüsten? Das Vortragsprogramm wird sogar von einer „Brandschutz-Expo“ begleitet – hier zeigen einschlägige Firmen, was sie alles zur Bekämpfung von Deponiebränden anbieten. Auch Künstliche Intelligenz (KI) wird dabei aufgefahren – doch laut Thomas Nigl, der an der Montanuniversität Leoben zur wachsenden Akku-Gefahr im Müll forscht, wird selbst die modernste Technik nicht genügen.