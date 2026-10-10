Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Lesestoff für Stars

Warum viele Promis ihren eigenen Buchclub gründen

Freizeit
10.10.2026 06:00
Reese Witherspoon, Sarah Jessica Parker und Dua Lipa empfehlen regelmäßig neuen Lesestoff.
Reese Witherspoon, Sarah Jessica Parker und Dua Lipa empfehlen regelmäßig neuen Lesestoff.(Bild: Krone-Collage/Instagram/Reese Witherspoon, Instagram/Sarah Jessica Parker, Instagram/Dua Lipa)
Porträt von Karin Schnegdar
Von Karin Schnegdar

Schon das Internet leergefischt? Das war gestern. Jetzt feiert Gedrucktes zwischen zwei Deckeln ein Comeback. Bücher werden zum Statussymbol der Stars. Plus: Die besten Schmöker für den Herbst.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Lange ließ sich das sogenannte perfekte Leben an seinem Äußeren erkennen: am trainierten Körper, am makellosen Gesicht, an der aufgeräumten Wohnung, am richtigen Essen. Nun kommt etwas hinzu, das man nicht im Spiegel überprüfen kann: Bildung. Man soll Bücher lesen, sich für Kunst interessieren, einen Lieblingsphilosophen haben und über einen Roman sprechen können, ohne zu verraten, dass man nur den Klappentext kennt. Klug zu sein ist wieder vorzeigbar, vielleicht sogar ein wenig chic.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Freizeit
10.10.2026 06:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Abhilfe bei Erkältungen
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Haarentfernungen mit Lasertechnik
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Was lindert Beschwerden im Wechsel?
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Hilfsmittel bei Scheidenpilz
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Die Wichtigkeit der Darmkrebsvorsorge!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
120.783 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
79.360 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
74.461 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1125 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
NEOS wollen Paketsteuer jetzt „rückgängig machen!“
1084 mal kommentiert
Die kürzlich erst eingeführte Paketsteuer dürfte wackeln. 
Außenpolitik
Trump: USA kaufen jetzt Diesel aus Russland
1004 mal kommentiert
Die Präsidenten von Russland und den USA haben offenbar einen Deal geschlossen. 
Mehr Freizeit
Krone Plus Logo
Kindgerecht erklären
Diagnose Krebs: „Mama, wirst du wieder gesund?“
Krone Plus Logo
Wer steckt dahinter?
Neue Fantasy-Saga vom Weltenschmied aus Kärnten
Krone Plus Logo
Vor 100 Jahren
Zeppelin-Pionier in Rust wie ein Weltstar bejubelt
Folge von Samstag
So bleiben wir im Herbst aktiv, fit und gesund
Krone Plus Logo
In der Hitze der Wüste
60 Grad! Per Fahrrad filmreif durch das Königreich
krone.at
krone.at

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf