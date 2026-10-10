Warum viele Promis ihren eigenen Buchclub gründen

Lange ließ sich das sogenannte perfekte Leben an seinem Äußeren erkennen: am trainierten Körper, am makellosen Gesicht, an der aufgeräumten Wohnung, am richtigen Essen. Nun kommt etwas hinzu, das man nicht im Spiegel überprüfen kann: Bildung. Man soll Bücher lesen, sich für Kunst interessieren, einen Lieblingsphilosophen haben und über einen Roman sprechen können, ohne zu verraten, dass man nur den Klappentext kennt. Klug zu sein ist wieder vorzeigbar, vielleicht sogar ein wenig chic.