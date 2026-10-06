Diese Bücher versüßen Ihnen die Herbstmonate

Ich ertrinke in den Wassern meiner eigenen Liebe – Pfaueninsel

1920 begegnet die Malerin Baladine Klossowska dem Dichter Rainer Maria Rilke wieder. Die geschiedene Mutter zweier heranwachsender Söhne – von denen einer der spätere Maler Balthus ist – verliebt sich leidenschaftlich in ihn und steigert ihre Zugewandtheit bis zur Obsession. Doch nach einer intensiven Amour fou zieht sich Rilke zunehmend zurück. Während Baladine unbedingte Nähe sucht und sich in der Liebe verliert, braucht der Dichter Distanz und Ruhe, um zu schreiben. Was bleibt, ist ein sehnsuchtsvoller Briefwechsel, der stets um das richtige Maß von Nähe und Distanz kreist. „Mouky“ nennt Rilke sie darin zärtlich – und ein Brief an sie wird der letzte sein, den er kurz vor seinem Tod verfasst. Buch HIER kaufen!

Österreich geschwindelt – ueberreuter

Fritz Dittlbacher nimmt österreichische Mythen unter die Lupe – pointiert, unterhaltsam und mit typisch österreichischem Augenzwinkern. Rot-Weiß-Rot vom blutigen Hemd? Warum heißt es „Erz“-Herzog? Der Autor hinterfragt vertraute Erzählungen, denn vieles davon ist zwar nicht völlig falsch, aber doch zu dick aufgetragen, freundlich interpretiert oder schlicht unvollständig. Von Ostarrichi und den Habsburgern über die Zweite Republik und Cordoba bis zum EU-Beitritt zeigt Dittlbacher, was hinter unseren „gefühlten Wahrheiten“ steckt. Ein ebenso kenntnisreiches wie vergnügliches Plädoyer dafür, lieb gewonnene Gewissheiten gelegentlich auf den Prüfstand zu stellen. Buch HIER kaufen!