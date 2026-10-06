Diese Bücher versüßen Ihnen die Herbstmonate

Der Herbst lädt mit seinen kürzer werdenden Tagen und kühlen Abenden dazu ein, es sich zu Hause gemütlich zu machen – eingehüllt in eine Decke, mit einer Tasse Tee oder Kakao und natürlich einem guten Buch in der Hand. Hier präsentieren wir Ihnen einige Bestseller und Neuerscheinungen – viel Spaß beim Lesen!
Wien, Aufbruch um 1900 – Brandstätter
Dieser hochwertige Prachtband bietet überraschende und neue Perspektiven auf eine ikonische Epoche der Wiener Kultur-, Kunst- und Stadtgeschichte. Wien. Aufbruch um 1900 vermittelt ein frisches Verständnis der Wiener Moderne – einer Ära, deren Strahlkraft bis in die Gegenwart spürbar ist. Fachbeiträge renommierter Experten sowie zahlreiche historische Abbildungen zeichnen das lebendige Bild einer Stadt voller Kontraste, Netzwerke und Neuanfänge. Das Werk lädt dazu ein, die kulturelle Avantgarde jenseits bekannter Namen zu entdecken. Buch HIER kaufen!
Ich ertrinke in den Wassern meiner eigenen Liebe – Pfaueninsel
1920 begegnet die Malerin Baladine Klossowska dem Dichter Rainer Maria Rilke wieder. Die geschiedene Mutter zweier heranwachsender Söhne – von denen einer der spätere Maler Balthus ist – verliebt sich leidenschaftlich in ihn und steigert ihre Zugewandtheit bis zur Obsession. Doch nach einer intensiven Amour fou zieht sich Rilke zunehmend zurück. Während Baladine unbedingte Nähe sucht und sich in der Liebe verliert, braucht der Dichter Distanz und Ruhe, um zu schreiben. Was bleibt, ist ein sehnsuchtsvoller Briefwechsel, der stets um das richtige Maß von Nähe und Distanz kreist. „Mouky“ nennt Rilke sie darin zärtlich – und ein Brief an sie wird der letzte sein, den er kurz vor seinem Tod verfasst. Buch HIER kaufen!
Österreich geschwindelt – ueberreuter
Fritz Dittlbacher nimmt österreichische Mythen unter die Lupe – pointiert, unterhaltsam und mit typisch österreichischem Augenzwinkern. Rot-Weiß-Rot vom blutigen Hemd? Warum heißt es „Erz“-Herzog? Der Autor hinterfragt vertraute Erzählungen, denn vieles davon ist zwar nicht völlig falsch, aber doch zu dick aufgetragen, freundlich interpretiert oder schlicht unvollständig. Von Ostarrichi und den Habsburgern über die Zweite Republik und Cordoba bis zum EU-Beitritt zeigt Dittlbacher, was hinter unseren „gefühlten Wahrheiten“ steckt. Ein ebenso kenntnisreiches wie vergnügliches Plädoyer dafür, lieb gewonnene Gewissheiten gelegentlich auf den Prüfstand zu stellen. Buch HIER kaufen!
Heldinnen, Herrscherinnen, Heilige – Siedler Verlag
In ihrem Werk „Heldinnen, Herrscherinnen, Heilige“ untersucht die britische Historikerin Janina Ramirez die tragende Rolle bedeutender Frauen bei der Entstehung europäischer Nationen vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Sie begibt sich auf Spurensuche nach historischen Persönlichkeiten wie Johanna von Orléans, Isabella von Kastilien oder Lady Godiva, deren wahre Lebensgeschichten über Jahrhunderte hinweg verfälscht wurden. Ramirez befreit die Porträtierten aus dem Korsett patriarchaler Ideologien und verhilft ihnen zu einer differenzierten, historisch gerechten Darstellung. Ein Beitrag zur feministischen Geschichtsforschung, der den Blick auf die Entstehung des modernen Europas nachhaltig verändert. Buch HIER kaufen!
Der Nachtzug – Droemer Knaur
Ein Zug, eine Reise und der Albtraum eines Vaters: Sebastian Fitzeks neuer Psychothriller führt in die tiefsten seelischen Abgründe. In einer einzigen Nacht verlor der Berliner Strafverteidiger Adrian Corvin alles, was ihm wichtig war: Seine Frau Judith wurde brutal ermordet, sein fünfjähriger Sohn Emil entführt. Nun lockt die geständige Mörderin Adrian in den Royal Rail Express – einen der luxuriösesten Nachtzüge der Welt, in dem jedes Abteil mit eigenem Schlaf-, Bade- und Wohnzimmer ausgestattet ist. An Bord unterbreitet sie ihm ein diabolisches Angebot: Sie verspricht, Emil lebend zurückzubringen. Doch die Bedingung ist unerfüllbar und kann nur dem Kopf einer Wahnsinnigen entsprungen sein. Buch HIER kaufen!
Anton und Alma – Suhrkamp
Anton entstammt einer Akademikerfamilie, Alma kommt aus einfachen Verhältnissen. Anton ist Jude, Alma nicht. Es gibt vieles, was sie trennt. Und doch verbindet sie eine große Liebe mit all ihren Hochs und Tiefs. Sie streiten und versöhnen sich, trennen sich und finden wieder zusammen. Bis der Anschlag am 7. Oktober 2023 auch in ihrem Leben tiefe Spuren hinterlässt. Beeindruckender und nachhallender Roman von Dana Vowinckel. Buch HIER kaufen!
Die Lücken – Kiepenheuer & Witsch
Der großartige Roman von Shida Bazyar erzählt vom fiktiven Ort Heimesbach im Hunsrück, dessen Bewohner ihre Vergangenheit verschweigen. In einer ganz eigenen Erzählweise, wie in einer Art Mosaik, rollt Bazyar ihre Geschichten auf. Von jüdischen Familien, Nazi-Profiteuren und Mitläufern. Von Menschen, die hier Heimat finden wollen. Eindringlich und erschreckend aktuell. Buch HIER kaufen!
Gar nicht lange her – Amalthea
Geschichte muss nicht nach staubigem Schulbuch riechen – bei Georg Markus tut sie das ohnehin selten. In „Gar nicht lange her“ holt der Bestsellerautor außergewöhnliche Episoden und Persönlichkeiten der Vergangenheit ins Rampenlicht. Er erzählt etwa davon, wie Kronprinz Rudolf beinahe Kaiser Franz Joseph erschoss, von spektakulären Entführungsfällen und von einer Wienerin, die sich in „Columbo“ Star Peter Falk verliebte. Auch Sophia Loren, Jack Lemmon, Walter Matthau, Franz Lehár, Paula Wessely und Leo Slezak tauchen auf. Dazu kommen legendäre Wiener Kaffeehäuser und ihre berühmten Stammgäste wie Oskar Werner und Helmut Qualtinger. So entsteht ein buntes Mosaik aus Zeitgeschichte, Kriminalfällen, Prominenten und kuriosen Begebenheiten. Buch HIER kaufen!
Der letzte Tag des Fährmanns – Penguin
Nils Vik hat sein Leben lang Menschen mit seiner Fähre über einen norwegischen Fjord gebracht. An einem ruhigen Novembermorgen trinkt er seinen Kaffee, schließt sein Haus ab und macht sich ein letztes Mal auf den Weg zu seinem Schiff. Während der Fahrt kehren in seinen Gedanken jene Menschen zurück, die sein Leben geprägt haben – darunter seine geliebte Frau Marta, sein Bruder und sein bester Freund. Vergangenheit und Gegenwart beginnen dabei auf beinahe märchenhafte Weise ineinanderzufließen. Frode Grytten erzählt keine düstere Geschichte über den Tod, sondern eine warme über Liebe, Erinnerung und das Glück eines unspektakulären Lebens. Ein stiller, melancholischer Roman, der zeigt, dass ein reiches Leben nicht unbedingt ein lautes sein muss. Buch HIER kaufen!
Wir waren Wunder – Penguin
Wolfgang Amadeus Mozart kennt jedes Kind – seine ältere Schwester Mariann dagegen kaum jemand. Dabei wird „Nannerl“ schon als Jugendliche gemeinsam mit ihrem Bruder als musikalisches Wunderkind gefeiert und begeistert das Publikum in Wien, Paris und London. Vater Leopold Mozart treibt die Karrieren seiner hochbegabten Kinder ehrgeizig voran, doch für seine Tochter gelten andere Regeln als für seinen Sohn. Je größer Wolfgangs Ruhm wird, desto weiter gerät seine Schwester an den Rand. Stefan Cordes erzählt aus ihrer Perspektive von außergewöhnlichem Talent, einer schwierigen Vater Tochter Beziehung und einer Gesellschaft, die einer Frau eine eigenständige Karriere als Musikerin kaum zugesteht. Zugleich geht es um die Frage, wie man sich aus der Macht eines übermächtigen Elternteils lösen und ein eigenes Leben führen kann. Buch HIER kaufen!
Vega Varg: Das Schweigen der Insel – Heyne
Auf Südkoster an der schwedischen Westküste könnte die Welt herrlich idyllisch sein – bis ein junger Mann tot aufgefunden wird. Kommissarin Vega Varg übernimmt die Ermittlungen und kennt das Opfer seit dessen Kindheit. Auch ihre beiden erwachsenen Söhne sind Polizisten und werden in den Fall hineingezogen. Dann verschwindet eine norwegische Zeugin spurlos und aus dem Mord auf der kleinen Insel wird ein Fall, der über die Grenze nach Norwegen reicht. Unterstützung bekommt Vega von ihrem besten Freund und Kollegen Leopold Posse aus Oslo. Doch während sich der Kreis der Verdächtigen langsam verengt, stößt Vega auf beunruhigende Parallelen zu einem alten, nie gelösten Verbrechen. Damals wurde ihr eigener Ehemann ermordet. Buch HIER kaufen!
Frau Komachi empfiehlt ein Buch – Rowohlt Kindler
„Wonach suchen Sie?“ Diese scheinbar harmlose Frage stellt Bibliothekarin Sayuri Komachi ihren Besuchern in einer kleinen Gemeindebibliothek in Tokio. Doch Frau Komachi interessiert sich nicht nur dafür, welches Buch jemand ausleihen möchte – sie scheint erstaunlich genau zu erkennen, was diesem Menschen im Leben fehlt. Zu ihr kommen unter anderem eine Verkäuferin, die mit ihrem Beruf hadert, ein schüchterner Buchhalter mit einem großen Traum und eine junge Mutter, die zwischen Familie und Arbeit zerrieben wird. Jeder erhält eine Buchempfehlung, mit der er zunächst nicht unbedingt gerechnet hätte. Und genau diese Bücher bringen etwas in Bewegung. Michiko Aoyama erzählt in miteinander verbundenen Geschichten von Menschen, die feststecken und durch kleine Impulse neue Möglichkeiten entdecken. Eine Liebeserklärung an die erstaunliche Macht der Bücher. Buch HIER kaufen!
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Wiener Begierde – Gmeiner
Wien 1919: Der Erste Weltkrieg ist vorbei, die Monarchie Geschichte und die Stadt kämpft mit den Folgen einer völlig neuen Zeit. Der ehemalige Kriminaloberinspektor Fried eröffnet gemeinsam mit seinem Freund Novak eine Detektei. Lange müssen die beiden auf ihren ersten brisanten Fall nicht warten: Ein Offizier beauftragt sie mit der Suche nach einer verschwundenen Prostituierten. Wenige Tage später ist der Auftraggeber tot – brutal ermordet. Die Ermittlungen führen Fried und Novak ins Wiener Stuwerviertel und damit mitten in eine Welt aus Kriegsheimkehrern, Zuhältern, Prostituierten und Menschen, die irgendwie durch die schwierige Nachkriegszeit kommen müssen. Buch HIER kaufen!
Das Buch der Schuld – Heyne
England, 1979 – allerdings nicht ganz so, wie wir es aus den Geschichtsbüchern kennen. Die Drillinge Vincent, Lawrence und William wachsen abgeschottet in einem Heim für Waisen auf, bekommen Privatunterricht und führen auf den ersten Blick ein behütetes Leben. Doch Kontakt zu anderen Kindern ist verboten und jeden Tag müssen die Brüder eine geheimnisvolle Pille schlucken. Noch merkwürdiger: Alle drei träumen immer wieder von demselben kleinen Mädchen in einem dunklen Wald. Als einer der Jungen seine Pille heimlich nicht mehr nimmt, beginnt die sorgfältig aufgebaute Welt des Heims zu bröckeln. Nach und nach stoßen die Brüder auf Hinweise, dass hinter ihrer Herkunft ein düsteres Geheimnis steckt. Buch HIER kaufen!
Schauplätze der Macht – Brandstätter
Was geschieht eigentlich hinter den Türen jener Gebäude, in denen Österreich regiert wurde und wird? Der langjährige Spitzenbeamte Manfred Matzka kennt den politischen Betrieb aus nächster Nähe und führt durch Orte, an denen Geschichte geschrieben, gestritten, taktiert und gelegentlich ziemlich kräftig intrigiert wurde. Seine Reise führt unter anderem zum Ballhausplatz, ins Parlament, in traditionsreiche Parteizentralen, ins ehemalige Kriegsministerium und in staatliche Schlösser rund um Wien. Dabei geht es nicht nur um Architektur, sondern vor allem um die Menschen hinter den Fassaden. Skandale, eigenwillige Persönlichkeiten, politische Manöver und wenig bekannte Geschichten zeigen, dass Machtpolitik mitunter erheblich kurioser ist, als es ein nüchternes Amtsgebäude vermuten lässt. Matzka öffnet Türen, die für die meisten Menschen normalerweise verschlossen bleiben. Buch HIER kaufen!
Eine wie Frankie – Rowohlt Kindler
New York, 1965: Frances Howe kommt mit Mitte zwanzig aus der irischen Provinz in die Metropole – ohne Geld, dafür mitten hinein in eine Stadt, die vor Leben vibriert. Greenwich Village, lange Nächte und eine wilde Kunstszene eröffnen Frankie eine Welt, die mit ihrem bisherigen Leben wenig zu tun hat. Dann lernt sie Joe kennen, einen Chauffeur, der davon träumt, als Künstler den Durchbruch zu schaffen. Die beiden verlieben sich und stürzen sich gemeinsam ins New Yorker Künstlerleben. Frankie beginnt in einem französischen Restaurant zu arbeiten und trägt dazu bei, dass der Laden zum angesagten Treffpunkt des Viertels wird. Zum ersten Mal hat sie das Gefühl, nicht länger nur eine Nebenrolle im eigenen Leben zu spielen. Doch Erfolg, Liebe und persönliche Freiheit lassen sich nicht immer so problemlos miteinander vereinbaren, wie es zunächst scheint. Buch HIER kaufen!
Habsburgs verschollene Schätze – Ueberreuter
Wie reich waren die Habsburger wirklich – und wem gehörten Schlösser, Juwelen und Kunstschätze eigentlich? Historikerin Katrin Unterreiner geht dem Vermögen der Kaiserfamilie auf den Grund und trennt dabei Staatsbesitz, Privatvermögen und hartnäckige Legenden voneinander. Sie zeigt, woher das Geld der Dynastie kam, wofür Franz Joseph, Elisabeth und ihre Verwandten es ausgaben und warum längst nicht jeder Habsburger im Luxus schwamm. Besonders spannend wird es mit dem Ende der Monarchie 1918: Was wurde enteignet, was blieb privat und was geschah mit den berühmten Schätzen? Auch geheime Bankdepots, kostbare Juwelen und das Schicksal einzelner Familienmitglieder spielen eine Rolle. Buch HIER kaufen!
Wiedersehen mit mir selbst – GU
Eva steht plötzlich vor einem ziemlich beeindruckenden Scherbenhaufen: Ihr Partner ist weg und ihren Job als Marketingmanagerin hat sie ebenfalls verloren. Da kommt ein alter VW Bus namens Berta ins Spiel, den sie von ihrem schrulligen Onkel geerbt hat. Eine darin gefundene Karte führt Eva nach Italien – und ausgerechnet die Frau, deren Leben gerade jede Orientierung verloren hat, macht sich auf einen Roadtrip. Zwischen italienischen Orten, skurrilen Begegnungen und ungeplanten Abenteuern beginnt sie, ihr bisheriges Leben neu zu betrachten. Dabei geht es um Selbstzweifel, Grenzen, die Erwartungen anderer und die unangenehme Frage, warum der eigene Wert so oft davon abhängig gemacht wird, ob jemand anderes einen liebt. Buch HIER kaufen!
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