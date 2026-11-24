In den vergangenen Monaten habe sich die Partei auf sozialen Medien mit Lehrkräften ausgetauscht und diese gefragt, was und wie viel sie aus eigener Tasche zahlen, damit der Unterricht funktioniere. Dabei habe man einige überraschende Antworten erhalten – bis zum Ausmalen der Wände im Klassenzimmer, sagte Maurer. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer würden demnach mehrere hundert Euro pro Jahr aufwenden, manche sogar über 1000 Euro. Eine Studie der Universität Linz kam laut den Grünen zu einem ähnlichen Ergebnis.