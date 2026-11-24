Die Grünen wollen jeder Schulklasse jährlich 1000 Euro für Sachkosten zur Verfügung stellen. Derzeit würden Lehrkräfte vielfach in die eigene Tasche greifen, um Dinge wie Bastelmaterial, Wandfarbe, Laminiergeräte oder Beamer zu besorgen, sagte Bildungssprecherin Sigrid Maurer.
In den vergangenen Monaten habe sich die Partei auf sozialen Medien mit Lehrkräften ausgetauscht und diese gefragt, was und wie viel sie aus eigener Tasche zahlen, damit der Unterricht funktioniere. Dabei habe man einige überraschende Antworten erhalten – bis zum Ausmalen der Wände im Klassenzimmer, sagte Maurer. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer würden demnach mehrere hundert Euro pro Jahr aufwenden, manche sogar über 1000 Euro. Eine Studie der Universität Linz kam laut den Grünen zu einem ähnlichen Ergebnis.
Ein großer Kostenfaktor sind laut dem Bildungssprecher der Wiener Grünen, Felix Stadler, vor allem Pro-Versionen von Lernapps. Nur mit diesen könne der Unterricht interaktiv gestaltet werden, sagte er. Hinzu kämen Dinge wie Mini-Whiteboards oder zusätzliche Möbel. Was wieder vom Staat hereinkomme, sei von der Höhe des Steuersatzes abhängig und meist nur ein kleinerer Teil.
Maßnahme würde 60 Millionen Euro kosten
Das Modell der Grünen, das Lehrkräfte entlasten soll, sieht ungefähr 1000 Euro pro Klasse für Sachkosten jährlich vor. Die genaue Höhe soll vom Schultyp, dem Standort und der Altersstufe abhängen. Was gebraucht wird, sollen die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer vor Ort entscheiden. Bei knapp 60.000 Klassen in Österreich würde dies ungefähr 60 Millionen Euro pro Jahr kosten.
Derzeit gibt es je nach Bundesland Warenkörbe und Sachkostenbudgets. Ziehe man diese Budgets beziehungsweise die steuerliche Rückerstattung von Werbungskosten ab, kommt man laut Maurer auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.
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